Yavuz Ağıralioğlu\'ndan Yeni Yıl Mesajı

ANAHTAR Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında huzurlu, mutlu ve müreffeh bir yıl diledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yayımladığı yeni yıl video mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletim, biz büyük bir aileyiz. 85 milyonluk büyük bir aile. Kendisinden başka tutunacak dalı olmayan, kendisine tutununca da her derdine derman bulan büyük bir aileyiz. 2025 yılının bu aile bilincini, beraberliğimizi, üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığı duygusuyla birleştirip önümüzdeki seneyi bolluk, bereket ve huzur içinde geçirmek için her şeyi yapacağız. Mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde bir yıl diliyorum. Dertlerimiz son bulsun, dertlerimiz nihayet bulsun, sevinçlerimiz çoğalsın, hüzünlerimiz azalsın istiyorum. Önümüzdeki senelerin, bundan sonra yaşayacağımız her senenin geçmişte yaşadıklarımızdan daha huzurlu, daha mutlu, daha müreffeh olmasını diliyorum. İyi yıllar, iyi seneler."