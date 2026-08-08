Yaz Sıcakları ve Yangın Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaz Sıcakları ve Yangın Riski

Yaz Sıcakları ve Yangın Riski
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakımsız klimalar, elektrik tesisatları ve aşırı sıcaklar yangın riskini artırıyor. Düzenli bakım şart.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Bakımsız klimalarda, yüksek dış ortam sıcaklıkları nedeniyle elektrik bağlantılarındaki gevşeklikler, kablo ve konektörlerde oluşan ısınmalar, kompresörün tam yükte çalışması ve dış ortama yeterli ısı atılamaması yangınlara zemin hazırlıyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı yaz günlerinde, elektronik cihazlar yangın riskini beraberinde getirdi. Bakımsız klimalar, eski elektrik tesisatları, gevşek elektrik bağlantıları ve aynı anda çalışan yüksek güçlü elektrikli cihazların, aşırı sıcaklarla birleştiğinde yangın tehlikesini büyüttüğü ifade edildi. Klimaların düzenli bakımının yaptırılması, elektrik tesisatlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, cihazların makul sıcaklık değerlerinde kullanılması ve çoklu prizlerle çalıştırılmamasının yangın riskini önemli ölçüde azaltabileceği belirtildi.

ELEKTRİK BAĞLANTILARINA DİKKAT

AÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Sıcak hava tek başına yangın nedeni değildir. Ancak yangın riskini artıran en önemli faktörlerden biridir. Sıcak havayla birlikte yangın riskini artıran birçok etken bulunuyor. Bunların başında klimalar geliyor. Yaz aylarında kullandığımız klimaların bakımlarının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Bakımsız klimalarda, yüksek dış ortam sıcaklıkları nedeniyle elektrik bağlantılarındaki gevşeklikler, kablo ve konektörlerde oluşan ısınmalar, kompresörün tam yükte çalışması ve dış ortama yeterli ısı atılamaması yangınlara zemin hazırlıyor" dedi.

AYNI ÇOKLAYICIYA BİRDEN FAZLA CİHAZ BAĞLANMASI RİSKLİ

Düzenli bakımı yapılmış klimalarda verimliliğin arttığını ve yangın riskinin azaldığını ifade eden Prof. Dr. Atmaca, "Yaz aylarında evlerimizde birçok elektrikli cihazı aynı anda kullanıyoruz. Klima tam kapasite çalışırken diğer elektrikli cihazların da devrede olması elektrik tesisatına ek yük bindiriyor. Aynı çoklayıcıya birden fazla yüksek güçlü cihaz bağlanması da özellikle eski tesisatlarda ciddi risk oluşturuyor. Klimayı çok düşük sıcaklıklarda çalıştırmak, kullanıcı konforu ve sağlık açısından da doğru bir tercih değildir. Bu nedenle cihazın düzenli bakımı yapılmalı ve makul sıcaklık değerlerinde kullanılması tercih edilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz Sıcakları ve Yangın Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Karadeniz’in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 19:39:10. #7.13#
SON DAKİKA: Yaz Sıcakları ve Yangın Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.