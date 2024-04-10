Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
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Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de Bayram Namazı Coşkusu

Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Nevşehir\'de Bayram Namazı Coşkusu

Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de bayram namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere gitti, vaazlar dinlendi, dua edildi ve bayramlaşma gerçekleşti.

10.04.2024 08:25
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Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de, bayram namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

Yozgat'ta vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

Kent merkezi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Ali Gülden vaaz verdi. Filistin ve Gazze'de zulüm altında olan Müslümanlar için dua edildi.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

Kırşehir

Kırşehir'de bayram namazı dolayısıyla tarihi Cacabey Medresesi'ne giden vatandaşlar, cami ve çevresini doldurdu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, edilen duaya "amin" dedi.

Namazın ardından Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlara çikolata ikram edildi.

Niğde

Niğde'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak erken saatlerde için camilere gitti.

Özdemir Camisi'ne giden vatandaşlar, vaazı dinledi, bayram namazını kıldı ve bayramlaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu. Namaz öncesi Filistin ve Gazze'de zulüm altındaki Müslümanlar için dua edildi.

Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlarla bayramlaştı. Makas ve Önal, mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda, belediye tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sivas

Sivas'ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Vatandaşlar, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluşturdu.

Ulu Cami'de kılınan namazın ardından dua edildi ve cemaat bayramlaştı.

Kayseri

Kayseri'de vatandaşlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu.

Hunat Camii ve Camii Kebir gibi tarihi camilerde cemaat bayram namazı için saf tuttu.

İzzet Bayraktar Camisi'nde verilen vaazın ardından Filistin'de zulüm gören Müslümanlar için de dua edildi.

Namaz sonrası cemaat bayramlaştı.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazında il genelinde bütün camileri doldurdu.

Kent merkezindeki tarihi Kurşunlu Camisinde, cemaat İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaazını dinledi.

Namazın ardından cami cemaati bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Nevşehir'de Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika

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