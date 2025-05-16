Yedigöze Sulama Projesi İncelemesi - Son Dakika
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Yedigöze Sulama Projesi İncelemesi

Yedigöze Sulama Projesi İncelemesi

Bakan Yumaklı, Yedigöze Sulama Projesi'nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı ve yatırımları açıkladı.

16.05.2025 15:59
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YEDİGÖZE SULAMA PROJESİ İNŞAATINDA İNCELEME

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Adana'da Yedigöze Sulama Projesi inşaatında incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyet ile birlikte devam eden projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, bakanlık olarak yapılan yatırımlarla kentin verimli topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

23 YILDA 165 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Son 23 yılda Adana'ya Devlet Su İşleri eliyle devasa yatırımlar yaptıklarını kaydeden Bakan İbrahim Yumaklı, 165 milyar lira maliyetli 140 su ve sulama tesisini hizmete aldıklarını belirtti. Yumaklı, "Bu eserler içerisinde; 12 baraj ve 1 gölet, 28 HES ve 24 sulama tesisi, 60 taşkın koruma ve 15 arazi toplulaştırma tesislerini tamamladık. Adana'nın Devlet Su İşleri 2024 yılı sene başı yatırım ödeneği 887 milyon liraydı. 2025 yılı sene başı ödeneğini 3,5 milyar TL'ye çıkararak 3 kat artırdık. Bu yıl da yatırımlarımıza aynı süratle devam edeceğiz" dedi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN

Bakan Yumaklı, bugün incelemede bulunduğu Yedigöze Sulama Projesi'nin bölgenin en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Tamamlandığında; İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde yaklaşık 1,1 milyon dekar arazi, bu proje sayesinde borulu modern sistemle sulanacak. Bu dev projenin ana su kaynağı Seyhan Nehri üzerinde kurulu olan Yedigöze Barajı. Projenin toplam maliyeti güncel rakamla 44 milyar TL. Şu ana kadarki yatırım 27 milyar TL. İşin toplamında fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 61. Proje bittiğinde sağlayacağı istihdam ise 100 bindir. Ekonomiye yılda vereceği katkı 13 milyar TL. Toplam 1,1 milyon dekardan bahsetmiştim. Bunun şu ana kadar 300 bin dekarını sulamaya açtık. Yaklaşık 400 bin dekarın da sulama şebekesini tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl sulamaya açacağız. Yani önümüzdeki yıl tam 700 bin dekar alan inşallah bu topraklarda sulanıyor olacak. Kalan 400 bin dekar için de proje çalışmamız sürüyor" diye konuştu.

'YÜZDE 40 SU TASARRUFU SAĞLADIK'

Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri olan kuraklık nedeniyle suyu verimli kullanmanın hayati önem taşıdığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu minvalde, ülkemizin 40 yıllık hayali olan planlı üretimi suyu merkeze alan bir anlayışla hayata geçirdiğimizi hatırlatmak isterim. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayımladığı bir raporda; akıllı tarım sistemleri, üretimde ortalama yüzde 25 verim artışı ve suda ortalama yüzde 30 tasarruf sağlıyor. Bizler de bakanlık olarak, bu dönüşüme liderlik ediyoruz. Diğer yandan yapay zeka destekli sulama otomasyonlarını kurmaya başladık. Bunun ilk örneğini bugün içinde bulunduğumuz bu proje sahasında 33 bin dekar üzerinde gerçekleştirdik. Devamında Afyon ve Denizli'de uyguladık. Bu örneklerle; FAO'nun öngördüğü yüzde 30 su tasarrufunun da ötesine geçerek yüzde 40 oranında tasarruf sağlamayı başardık. Suyu daha az kullanan yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemleri kurmaya devam edeceğiz. Bu yıl, 7 bölgede 20 pilot sahada daha bu sistemi kurmaya başlayacağız. Diğer yandan bu yıl sonunda; Yedigöze Sulama Projesi'nin toplulaştırma işinde, yeni yapılacaklarla beraber, toplamda 758 bin dekar alanın toplulaştırmasını tamamlamış olacağız. Adana'nın tamamında ise 3 milyon dekarı geçmiş olacağız. Şu ana kadar biten kısmı ve devamında bitecek olan kısımlarıyla beraber, bu dev projenin Adana'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA

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