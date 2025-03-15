Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de

(ANKARA)-Bazı bakanlık ve resmi kurum ve kuruluşların farklı kademelerinde yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Kalafat, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Tunçer getirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı kademelerinde ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Dışişleri Bakanlığında açık bulunan; Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Kalafat, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Çavuşoğlu, Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser Torun, Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen Evcit, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun Yücekök, Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey Yılmazsoy, Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce Kumrulu, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Tunçer, Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığına Hayriye Işıl Cemali Doğan, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Çağla Pınar Tansu Seçkin, Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığına Sinem Mıngan, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz, Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Reyhan Özgür atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan; Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsa Tekpınar atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Aysun Torun Orhan atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine Sevda Altınoluk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya Başmüfettişliklere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sivas İl Müdürlüğüne, Mustafa Bandırmalı Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Hacı Mehmet Günay, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir görevden alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner Özgür,Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Civan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Durukan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Aldemir, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Atanur Karadağ, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Mustafa Karakoyun, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Sakarya Bölge Müdürlüğüne Yunus Ekşi atandı.