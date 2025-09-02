Yeni Lüks Yat 15 Dakika Sonra Battı

Zonguldak'ta yapımı tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakika sonra sulara gömüldü.
Yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan ve İstanbul'dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, Ereğli ilçesi kıyılarındaki tersaneden denize indirildikten 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yattı.
Yatta bulunan sahibi, kaptan ve 2 mürettebat yüzerek kıyıya çıktı. İlk bilgilere göre yatın, mühendislik hatası nedeniyle battığı öne sürüldü.
Yatın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
