Yeni Lüks Yat 15 Dakika Sonra Battı
Yeni Lüks Yat 15 Dakika Sonra Battı

Yeni Lüks Yat 15 Dakika Sonra Battı
02.09.2025 20:59
Yeni Lüks Yat 15 Dakika Sonra Battı
Ereğli'de teslim edilen lüks yat, 15 dakika sonra battı. Mürettebat yüzerek kıyıya çıktı.

Zonguldak'ta yapımı tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakika sonra sulara gömüldü.

Zonguldak'ta Lüks Yat 15 Dakikada Battı

YAPIMI TAMAMLANIP SAHİBİNE TESLİM EDİLEN LÜKS YAT BİR ANDA BATTI

Yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan ve İstanbul'dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, Ereğli ilçesi kıyılarındaki tersaneden denize indirildikten 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yattı.

Zonguldak'ta Lüks Yat 15 Dakikada Battı

KAPTAN VE MÜRETTEBAT YÜZEREK KIYIYA ÇIKTI

Yatta bulunan sahibi, kaptan ve 2 mürettebat yüzerek kıyıya çıktı. İlk bilgilere göre yatın, mühendislik hatası nedeniyle battığı öne sürüldü.

Zonguldak'ta Lüks Yat 15 Dakikada Battı

SULARA GÖMÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Yatın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Zonguldak'ta Lüks Yat 15 Dakikada Battı
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeni Lüks Yat 15 Dakika Sonra Battı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yeni Lüks Yat 15 Dakika Sonra Battı - Son Dakika
