YENİ Parti AYM'ye isim savunması sundu, MYK 14-15 Kasım kurultay hazırlığını ele aldı - Son Dakika
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YENİ Parti AYM'ye isim savunması sundu, MYK 14-15 Kasım kurultay hazırlığını ele aldı

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YENİ Parti AYM\'ye isim savunması sundu, MYK 14-15 Kasım kurultay hazırlığını ele aldı
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Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan YENİ Parti MYK, 14-15 Kasım'da yapılacak 1'inci Olağan Kurultay hazırlıklarını ve fon krizini ele aldı. YENİ Parti, Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine isim tartışmasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan YENİ Parti MYK'da 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi öngörülen 1'inci Olağan Kurultay'a yönelik hazırlık çalışmaları ve fon krizine ilişkin siyasi gelişmeler ele alındı. Öte yandan YENİ Parti, Yenilik Partisi'nden yapılan başvuru üzerine, isim tartışmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını sundu.

YENİ Parti MYK, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 12.00 itibarıyla başlayan MYK toplantısı, yaklaşık dört saat sürdü. MYK'da fon krizi, TBMM'de bugün başlayacak Genel Kurul ve komisyon çalışmaları, milletvekillerinin saha çalışmaları, kongreler ve 14-15 Kasım'da düzenlenecek 1'inci Olağan Kurultay hazırlıkları ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

YENİ Parti'nin kongre takvimi doğrultusunda ilçe ön seçimleri ve ilçe kongreleri tamamlandı. Parti kurmayları, sırada il kongrelerinin olduğunu belirterek, "En önemli kısmı bitirdik. İller kaldı. Kurultaya yoğunlaşacağız" dedi.

Edinilen bilgiye göre YENİ Parti 307 ilçede ön seçim sandığı kurdu. Bu ilçelerden 146'sında birden fazla adayla yarıştı. Kurmaylar, üyelerin yüzde 50'sinden fazlasının katılım gösterdiği ön seçimler için "demokrasi şöleni" ifadesini kullandı. İlçe kongrelerinin sonucunda kurucu ilçe başkanlarının neredeyse yüzde 50'si değişti.

Takvime göre il kongreleri 18 Ekim'de başlayacak. İl başkanları için yapılacak ön seçimlerde dün saat 23.59'a kadar üye olan tüm yurttaşlar, bu seçimlerde oy kullanabilecek.

Kurultay için bir hazırlık komisyonu kurulduğunu belirten kurmaylar, "Bu partimizin ilk kurultayı olduğu için önemsiyoruz. Bir umut kurultayı olacak, iktidar hedefimiz var, bir iddia ortaya koymamız gerekiyor. Halkın bizden beklentisi var" ifadelerini kullandı. Öte yanda 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleşecek 1'inci Olağan Kurultay için slogan ve tema çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÜNCEL ÜYE SAYISI: 745 BİN. HEDEF: 1 MİLYON

YENİ Parti'nin güncel üye sayısı 745 bin 790. Yeni yıla kadar 1 milyon üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten kurmaylar, üyelerin kongrelerde oy kullanmasının üye sayısında artış olarak karşılık bulduğunu belirterek, "Üyelerimiz, kendi görüşlerinin dikkate alınmasını önemsedi. Üyeliklerde olumlu bir ivme yakalandı. Şimdi Genel Başkanımızı da yine üyeler belirleyecek. Tüm ilçelere sandık konulacak" dedi.

BAĞIŞLARDA SON DURUM

Bağışların 580 milyon lira civarında bir rakama ulaştığını belirten kurmaylar, bunun 330 milyon lirasının doğrudan yurttaşlardan gelen paralar, kalanının üyelik ve aidat ücretleri olduğunu kaydetti. Kurmaylar, "Elimizde 160 bine yakın açıklamalı bağış var. Pazar parasından veren var, emekli aylığından artıran var. Bu da bizleri ödemelerin daha hassasiyetle yapılması ve bu paranın doğru kullanılması, bizi seçime kadar götürmesi için gerekli disiplinle davranmamız için motive ediyor. İnce eleyip sık dokuyoruz" diye konuştu.

'ARAŞTIRMA KOMİSYONU TALEBİNDE ISRARCI OLACAĞIZ"

Meclis'te bugün başlayacak Genel Kurul ve komisyon çalışmaları da MYK'nın gündemindeydi. Fon krizi konusunda araştırma komisyonu kurulması talebinde ısrarcı olacaklarını belirten YENİ Parti kurmayları, "Fatma Betül Sayan Kaya'nın daha ifadesi bile alınmamış durumda. Tam bir facia. Olayın üstünü kapatmalarına asla müsade etmeyeceğiz. Vatandaşın cebinden çalınan her bir kuruşun hesabını soracağız" dedi.

YENİ PARTİ, SAVUNMASINI AYM'YE İLETTİ

Yenilik Partisi'nin isim değişikliği başvurusu sonrası başvuruyu gündeme alan Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'den savunma istemişti. YENİ Parti'nin savunmayı dün Anayasa Mahkemesi'ne ilettiği öğrenildi. Kurmaylar konuya ilişkin şunları söyledi:

"Zaten tüzel kişiliğimizi, üye sayımızı, bağışlarımızı etkileyen bir durum yok. AYM değerlendirmeye alacak. Şayet bir iltibas varsa değiştirilmesini isteyecek. Kurultaya kadar olan sürede böyle bir karar verirse Kurucular Kurulu kararıyla 1'inci Olağan Kurultayımızda değiştirilmesi mümkün. Kurultayın ardından iltibas kararı vermesi durumunda ise olağanüstü kurultay toplanması gerekecek. Öyle bir durumda da 'Milletin Yeni Partisi' deriz, 'Halkın Yeni Partisi' deriz, 'Değişimin Yeni Partisi' deriz. Ama 'yeni' ismini koruyacağız.

AYM, iltibas olmadığına yönelik bir karar da verebilir ki biz emsal kararları, itirazları incelediğimizde kararının bu yönde olacağını düşünüyoruz. Çünkü seçmen bir partiye oy verirken rumuzuna, amblemine bir bütün olarak bakıyor. Sadece seste olması, fonetik olarak benzemesi, aynı kökten gelmesi iltibas olduğuna bir karine teşkil etmez başlı başına. Dolayısıyla bir bütün olarak incelenmesi durumu söz konusu.

Geçmişte verilen kararlar tezimizi destekler nitelikte. Haklı olduğumuza inanıyoruz. Bunun yanında çok basit bir mesele. Türkiye'nin çok önemli hukuki ve siyasi gündemleri var. Yeni kurulmuş bir siyasi partinin isminin bu kadar konuşulmasının bu gündemlerin üstünü örtme amacı taşıdığını düşünüyoruz. Bizim gündemimizde isim değişikliği yok. Türkiye'nin gerçeklikleri var."

AYM ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

YENİ Parti, yarın saat 12.00'de Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde basın açıklaması yapacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yetkilerinin Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilmesine ilişkin temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeyi AYM'ye taşıyan YENİ Parti, başvurunun henüz gündeme alınmaması üzerine harekete geçti. "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin ardından, başvurunun öncelikli olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunacak olan YENİ Parti, hesabına erişim engeli getirilen kurum, dernek ve kişileri de AYM önündeki basın açıklamasına davet etti.

Kaynak: ANKA
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