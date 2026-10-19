YENİ Parti -DEM Parti görüşmesi... Bakırhan: “Barış, iktidarla muhalefet arasında bir rekabet başlığı olmamalıdır"

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YENİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Bakırhan, görüşmenin ardından, "Barış, iktidarla muhalefet arasında bir rekabet başlığı olmamalıdır" dedi. Çerçeve yasanın uygulanması ve Meclis'te izleme kurulunun oluşturulması gerektiğini belirten Bakırhan, "Barış süreci yürütüyorsak muhalefete, basına ve ifade özgürlüğüne dönük uygulamaları bir kenara bırakmak gerekiyor" diye konuştu.

Hatimoğulları ve Bakırhan, Özel'i YENİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette Hatimoğulları ve Bakırhan'a DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz eşlik etti. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşmede Özel'e ise Emir ve Özcan'ın yanı sıra partinin ekonomi kurmayı Selin Sayek Böke eşlik etti. Basına kapalı görüşme bir buçuk saati aşkın sürdü. Görüşmenin ardından üç lider ortak basın açıklaması düzenledi.

BAKIRHAN: "ÇERÇEVE YASANIN UYGULANMASI İÇİN ADIM ATILMALI"