YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Ayvalık\'ta zeytinciye geçim garantisi sözü verdi

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Kerim UĞUR

(BALIKESİR) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan seçimlere ilişkin, "Bugüne kadar birleşemediklerimizle sandıkta birleşeceğiz. Bu iktidarı değiştireceğiz. Bu seçim otokratlara karşı demokratların birleşeceği seçim olacak. Tek adamlar gidecek ve milletin kendisi gelecek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ayvalık'ta Kırlangıç Yaşam Merkezi Çim Alanı'nda düzenlenen Hasat Festivali Halk Buluşması'nda konuştu. Konuşmasında zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinen Özel, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen ihracatta altıncı sırada bulunduğunu belirtti.

Üreticinin düşük alım fiyatları, yüksek maliyetler ve pazarlama sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Özel, Tariş'in piyasadaki belirleyici rolünü kaybettiğini savundu. İktidara gelmeleri halinde üretici kooperatiflerini destekleyeceklerini, zeytin ve zeytinyağını stratejik ürün olarak ele alacaklarını, taban fiyat uygulamasıyla üreticinin zarar etmesini önleyeceklerini ve ürünlerin dünya pazarlarında tanıtımına destek vereceklerini kaydetti.

Kadın ve erkek üreticilere farklı yevmiye ödenmesine de tepki gösteren Özel, kadınların aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücret almasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Özel, "Kadın olduğu için kadına az yevmiye veren kimse, karşısında bizi bulur kardeşim. Böyle bir sistem olmaz" dedi.

"YENİ Parti iktidar olunca, zenginlere geçiş garantisi değil, zeytinciye geçim garantisi olacak. Nasıl Erdoğan kendisine yakın iş adamlarını toplayıp toplayıp götürüyor ve onlara pazar arıyorsa biz zeytinci için, üzüm üreticisi için, fındık üreticisi için, Gaziantep'teki fıstık üreticisi için, sebze ve meyve üreticilerimiz için, narenciye üreticileri için çalışacağız" diyen Özel, şunları kaydetti:

"OLMAZ OLSUN ÖYLE DOSTLUK"

"Sizin arkanızda köylü çocuğu, bahçıvan torunu, YENİ Parti ve Genel Başkanı Özgür Özel var. Hiç korkmasın kimse. Herkes dostunu kayırır. Erdoğan'la Trump dost. Erdoğan'la Trump dost, karlı olan Amerika Birleşik Devletleri. Trump, zeytinyağımıza yüzde 12 ilave gümrük vergisi koydu. Trump'la anlaşıp menfaati Amerika'ya sağlayıp, Balıkesirlinin zeytinyağına ilave vergi koydurtan Trump'a söz geçiremeyenlere yazıklar olsun. Olmaz olsun öyle dostluk, olmaz olsun. Ondan böyle tek taraflı çıkar ilişkileri ile Amerika'ya kazandıran ama burada sadece kendisine kazandıran, millete faydası olmayan dostlukların hiçbir kıymeti yok.

"ANKETLERDE EMEKLİYİ GÖRDÜLER"

Ülkenin her tarafından yeni bir feryat yükseliyor. 2018'den beri bitmeyen bir krizin içindeyiz. Açlık sınırı 38 bin lira, yoksulluk sınırı 124 bin lira. Beş emekli bir araya gelse bir yoksulluğu geçemiyorlar. Emekli maaşları açlık sınırının çok altında. Bu iktidar geldiğinde sekiz çeyrek altın alırken en düşük emekli maaşı, şimdi iki çeyrek altın alamaz duruma gelmiş. Öyle bir noktaya geldi ki memur emeklisi, İntibak Yasası sorunları yüzünden 3 bin 600 ek gösterge o emekli olmadan verilmediği için ya da onun alanına verilmediği için büyük haksızlıklar, büyük sıkıntılar yaşıyor. Emekliyi perişan etti 23 bin 500 lirayla. Şimdi diyor ki 'Ben bu sene emekliye enflasyonu vereceğim, belki biraz da refah payı vereceğim.' Neden? Çünkü emeklide tepkinin ne kadar büyük olduğu artık anketlere yansıdı. Şunu söyleyeyim. AK Parti'nin emeklilerde oy oranı yüzde 20'den de aşağıda, yüzde 15'lere gitti. Bu felaketi gördüler, 'Şimdi bir şey yapacağız' diyorlar.

"HANİ PARA YOKTU?' DİYORLAR"

"Neden biliyor musunuz? Bugüne kadar hep 'Emekliye para yok' diyordu. 'Para yok, kaynak yok, imkan yok, sık dişini.' Fon krizi bir çıktı; milyarlarca dolarlar havada uçmuş. Milletvekilleri, eski Bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları milyarlarca dolarları… 'Emekliye zam ver.' 'Veremem, maliyeti 9 milyar dolar.' O paraları havuduyla götürmüşler, yurtdışına kaçırmışlar. O fonları yönetenleri atayan Erdoğan. Fonun yöneticilerinin tamamı AK Partili, çalanlar AK Partili, atayanlar AK Partili, soyulanların önemli bir kısmı AK Partili. Şimdi Erdoğan şu soruyla karşı karşıya. Emekli, Erdoğan'a 'Hani para yoktu?' diyor. Türkiye'yi bu hale getiren AK Parti'nin kara düzenidir. Bu kara düzen zeytinciyi, çiftçiyi, emekliyi düşünmez. Bu kara düzen sadece kendisini düşünür. Bunlar milletin cebini değil, kendi yandaşlarının kasalarını düşünürler. Ben buradan hepinize söz veriyorum. Hem bu fon vurguncularından son kuruşa kadar yurtdışına da gitse bu paralar getirilecek. Artık bakan evlatlarının devri bitecek ve bu meydandaki vatan evlatlarının devri başlayacak.

"BU HIRSIZLARIN BİR SAHİBİ VAR"

Fon vurgununda ilk günler dediler ki 'Doğrudan maliyet 20 milyar dolar. 90 oldu, 110 oldu, şimdi 130 milyar dolara çıktı. Çalınan para depremin yıktığı 10 şehirdeki toplam hasardan fazla. Söylüyorduk da dinlemiyorlardı. Meğerse emekliye lazım para misliyle varmış. Zeytinciye lazım para misliyle varmış. Çiftçiye lazım para misliyle varmış. Her türlü ihtiyaca varmış. Ama bunlar çatır çatır kendilerine bu parayı çalmış. Şimdi kanun çıkardılar, tövbe hesabı açmışlar. ya biri aç kalıp, ekmek çalarken yakalanıyor ve 15 yıl veriyorlar. Tövbesi yok, bir şeyi yok. Ama bunların önceki dönem milletvekilleri, şimdiki milletvekilleri, Bakanları, üst düzey bürokratları 130 milyar dolar maliyet yarattılar bu memlekete. Bir hesap açmışlar; tövbe hesabı. 'Çaktırmadan parayı oraya koy, aradan çekil. Gözüm seni görmesin' diyor Erdoğan. Niye? Çünkü orada baklavayı alan adam gibi sahipsiz değil. Bu hırsızların bir sahibi var. O da bu kara düzenin ta kendisi. Biz ilk günden beri çözüm önerilerimizi söyledik. Kanun teklifimizi verdik. Bundan sonra dikkatli bir şekilde bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz.

"SANDIKTA BİRLEŞECEĞİZ"

Gariban nefsine uyar, hapis yatar. Fatma Betül Sayan Kaya Hanım Erdoğan'ın kızıdır; nefsine uymuş, o tövbe hesabına koyar ve adliyede arka kapıdan kaçırırlar, gider. O yüzden bugüne kadar AK Parti'yi desteklese de bizim kapımız, YENİ Parti'nin kapısı ardına kadar açık bütün demokratlara. Muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar bütün kapılar açık. Kürt'üne-Türk'üne, Laz'ına-Çerkes'ine, Alevi'sine-Sünni'sine. Bu milletin evladı değil misiniz? Hepinize açık kapılar. Bugüne kadar birleşemediklerimizle sandıkta birleşeceğiz. Bu iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin bütün muhalefeti, soldakiler-sağdakiler ama yeter ki bu vatanı, bu milleti, bu ülkeyi, bu bayrağı, Atatürk'ü sevsin ve bunlarla sorunu olmasın. Hep birlikte olacağız. Bu seçim otokratlara karşı demokratların birleşeceği seçim olacak. Tek adamlar gidecek ve milletin kendisi gelecek.

"ÖZ ELEŞTİRİ VE DEĞİŞİM ZAMANIYDI"

Atatürk'ün kurduğu parti 47 yıl boyunca başarıyı kazanamıyordu, başarı kalesinin kapıları üzerimize kilitliydi. Siyasetin başarı kalesinin kapısından giremiyorduk. Maalesef üst üste kayıplara rağmen çok kazanmamız gereken bir Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybettikten sonra biz dedik ki 'Artık öz eleştirinin, değişimin zamanıdır.' Dediler, 'Olmaz.' Çok uğraştık, çok çabaladık ve bir kurultay sonucunda partimizde Cumhuriyet tarihinde ilk kez seçimle bir değişimi gerçekleştirdik. Milletimiz bu değişimi kuvvetli bir öz eleştiri saydı. 14 seçim üst üste kaybetmiştik ama bu sefer bize bir şans verdi. Siz arkamızda durdunuz. Ege arkamızda durdu. Ege'nin bir evladı olarak Ege'de bulunan yedi ilin yedisinde, toprağı bulunan dokuz ilin dokuzunu da kazandık. Türkiye'nin yüzde 65'ini kazandık, ekonominin yüzde 84'ünü kazandık. 411 belediye kazandık. Rekorlar kırdık, yüzde altı oy aldığımız şehirlerde yüzde 60 oylar aldık. 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık.

"KURULDUKTAN SONRA İLK KEZ YENİLDİ"

Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğundan beri ilk kez yenildi. O günden itibaren bir hazımsızlık, bir saldırganlık başladı. Ayvalıklılar MHP'ye oy verdi mi iyi, AK Parti'ye oy verdi mi iyi. Ama bize verince bunu içine sindiremedi. Kurulduğu günden beri ilk kez ikinci oldu. 47 yıldan beri biz de ilk kez birinci olduk. Ama saldırılara başladı. Atatürk'ün partisini adaysızlaştırmak için cumhurbaşkanı adayımızı içeri attı. Lidersizleştirmek için bana yapmadığını bırakmadı. Kurumsuzlaştırmak için partinin son dört seçimini aile mahkemesine, medeni hukuk mahkemesine iptal ettirdi, YSK'nın verdiği mazbatalara rağmen. Kendisini yeneni, 47 yıl sonra birinci gelenleri götürüp, her zaman yendiğini başımıza getirdi. Biz büyük bir mücadeleyle önce partimizde mücadele ettik, çünkü siz dediniz ki 'dik dur, eğilme.' Sonra dediniz ki 'Ya bir yol bulacak partiyi geri alacaksın ya da yeni bir yol açacaksın.' Baktık ki mahkeme kararını bir günde yollayacaklar, adli tatile kadar yollamazlar. 40 gün içinde kongre yapması lazım, 'yapacağım, yapacağım' dediler. Yapmadılar, hala yapmıyorlar, yapmayacaklar. Baktık bir yolu yok, yeni bir yol açacağız. Sizden aldığımız kuvvetle dedik ki 'Arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var.' Gemileri yaktık, karaya çıktık, o yolu hep birlikte biz açtık.

"PARTİMİZİ MİLLETİMİZ KURDU"

YENİ Parti'yi siz kurdunuz, adını sokakta siz koydunuz, bütçesini siz oluşturdunuz. Müzesine saklıyorum partinin, 950 lira yollamış, 'Hayvanlarımın bir günlük süt parasıdır' diyor. Para yollamış, 'Bir römork buğday sattım o da sizin olsun' diyor. 23 bin 500 lira maaş almış, 500 lirasını yollamış teyze. Ama böyle böyle iktidar olma umudunu, iktidarı değiştirme umudunu kimseye vermedi millet. Çünkü 'Yenilmeye alışmışlar kalsın, yenenler gitsin, yenilenler gelsin' diyenlere karşı 'Hayır, teslim olmayacağız, geri adım atmayacağız, arkadaşlarımızı satmayacağız, bu yoldan dönmeyeceğiz' diyenler var. Ayvalık çok iyi biliyor. Biz YENİ Parti'yi keyiften kurmadık, zaruretten kurduk. Ama biz YENİ Parti'yi muhalefet etsin diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Onun için inançla, güvenle iktidara doğru yürüyoruz. YENİ Parti, zeytin toplayan, ekmeğini zeytinden çıkaranların YENİ Parti'sidir. Bu parti, çiftçilerin YENİ Parti'sidir. Emeklilerin YENİ Parti'sidir. Emekçilerin YENİ Parti'sidir. Esnafın YENİ Parti'sidir. Kadınların YENİ Parti'sidir. Gençlerin YENİ Parti'sidir. Hepinizin YENİ Parti'si, Türkiye'nin yeni umududur.

Asla kimse şundan endişe etmesin. 'Efendim bunlar gitmez' Gidecekler. 'Bunlar yenilmez.' Yendik, yine yeneceğiz. 'Yenilse de bırakmaz.' Öyle bir şey yok. O umutsuzluğa oynuyorlar, senin umudunu kırmak istiyorlar. Sandıktan umudunu kırmak istiyorlar. Asla, asla öyle bir şey yok. Size söz veriyorum, sandığa varacağız, o seçimi alacağız."