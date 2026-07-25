YENİ Parti MYK'si Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti MYK'si Belirlendi

YENİ Parti MYK\'si Belirlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında MYK'yi onayladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. Özel'in sunduğu MYK listesi PM tarafından onaylandı. Genel Sekreter Yunus Emre, Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.

YENİ Parti'nin Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı. Toplantıda, Özgür Özel'in belirlediği MYK, PM tarafından onaylandı. Buna göre görev dağılımı şöyle:

"Genel Sekreter: Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre"

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde MYK'da yer alan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu YENİ Parti'de de aynı görevlerini sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Merkez Yürütme Kurulu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti MYK'si Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor
Emine Erdoğan’dan Van Gölü çağrısı: Tercih değil, ortak bir vazife Emine Erdoğan'dan Van Gölü çağrısı: Tercih değil, ortak bir vazife
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu
Genç sevgililerin acı sonu Uçurumun dibinde can verdiler Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
12:58
Özgür Özel A takımını belirledi İşte Yeni Parti’nin MYK’sı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
10:05
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 14:08:18. #7.12#
SON DAKİKA: YENİ Parti MYK'si Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.