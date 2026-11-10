YENİ Parti’nin ön seçimine en yüksek katılım oranı Siirt\'te

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti'nin genel başkanlık ön seçiminin il ve ilçe bazındaki katılım oranları belli oldu. En yüksek katılım yüzde 97,36 ile Siirt'te gerçekleşirken, 30 büyükşehir arasında yüzde 91,11 ile Balıkesir ilk sırada yer aldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim çevresi Manisa'da katılım yüzde 88,10 olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de yüzde 91,44, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da yüzde 90,07 oldu. Üç büyük şehirde ise en yüksek katılım İzmir'de gerçekleşti.

YENİ Parti, 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birinci Olağan Kurultay öncesinde, 8 Kasım Pazar günü genel başkanlık ön seçimini gerçekleştirdi. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan seçim sürecinde, Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak üyelerin karşısına çıktı. Seçimin ardından il ve ilçe bazındaki katılım oranları belli oldu.

EN YÜKSEK KATILIM SİİRT'TE

İl bazındaki sonuçlara göre, en yüksek katılım yüzde 97,36 ile Siirt'te gerçekleşti. Siirt'te oy kullanabilen 265 üyenin 258'i oy verdi. Siirt'i yüzde 95,21 ile Bayburt, yüzde 94,49 ile Elazığ, yüzde 93,02 ile Osmaniye ve yüzde 92,93 ile Muş takip etti.

Üç büyük şehirde katılım oranları ise şöyle gerçekleşti: İstanbul yüzde 73,64, Ankara yüzde 81,09, İzmir yüzde 86,64.

30 büyükşehir içerisinde en yüksek katılım oranı yüzde 91,11 ile Balıkesir'de gerçekleşti. Balıkesir'de 19 bin 911 üyeden 18 bin 140'ı sandığa gitti.

SİYASİ AÇIDAN DİKKAT ÇEKEN İLLERDE KATILIM ORANLARI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim çevresi Manisa'da katılım oranı yüzde 88,10 olarak gerçekleşirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de yüzde 91,44, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da ise yüzde 90,07 oldu. Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiği Aydın'da katılım yüzde 68,95, Afyonkarahisar'da yüzde 86,42, İzmir'de ise yüzde 86,64 olarak kaydedildi. Özel'in yoğun katılımlı bir çiftçi mitingi düzenlediği ve "AK Parti'nin kalesi" olarak nitelendirilen Yozgat'ta ise katılım oranı yüzde 90,41'e ulaştı.

BALIKESİR'DE 18 BİNİ AŞKIN ÜYE SANDIĞA GİTTİ

Katılım oranlarının yanı sıra oy kullanan üye sayıları da dikkat çekti. En yüksek katılım oranına sahip 15 il arasında bulunan Balıkesir'de, 19 bin 911 üyeden 18 bin 140'ı oy kullandı. Balıkesir'de katılım oranı yüzde 91,11 olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de 11 bin 398 üyeden 10 bin 224'ü, Kırklareli'nde 9 bin 797 üyeden 8 bin 833'ü, Trabzon'da ise 9 bin 140 üyeden 8 bin 232'si sandığa gitti.

İlçe bazında ise Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 bin 516 üyeden 4 bin 336'sı oy kullanırken katılım oranı yüzde 96,01 oldu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 bin 182 üyeden 2 bin 110'u sandığa gitti.

BATTALGAZİ'DE KATILIM YÜZDE 99'U AŞTI

En az 400 üyesi bulunan ve sandık kurulan 387 ilçe arasında en yüksek katılım Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşti. Battalgazi'de 659 üyeden 654'ü oy kullanırken katılım oranı yüzde 99,24'e ulaştı.

Battalgazi'yi yüzde 97,88 ile Tokat'ın Zile ilçesi, yüzde 97,60 ile Ankara'nın Elmadağ ilçesi, yüzde 97,44 ile Yozgat Merkez ve yüzde 97,41 ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesi takip etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde katılım yüzde 97,17, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yüzde 96,91, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzde 96,70 ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yüzde 96,65 oldu.

En yüksek katılımın gerçekleştiği ilk 15 ilçe arasında Rize'nin Pazar, Amasya'nın Gümüşhacıköy, Gaziantep'in İslahiye, Bursa'nın Orhangazi ile Balıkesir'in Edremit ve Altıeylül ilçeleri de yer aldı.

KATILIMIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLERDE ÜYELERİN YÜZDE 64'Ü SANDIĞA GİTTİ

Ön seçime katılımda yüzde 60'ın altında kalan il olmazken, Giresun'da katılım yüzde 60,20, Şanlıurfa'da yüzde 64,48, Gümüşhane'de yüzde 64,43 olarak kaydedildi. Ağrı'da yüzde 65,02, Nevşehir'de yüzde 66,34, Sakarya'da yüzde 66,16, Kilis'te yüzde 68,68 ve Aydın'da ise yüzde 68,95 oranında katılım gerçekleşti.