(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Albayrak Grubu bünyesindeki Tümosan ve Trabzon Limanı'nın Hedef Portföy'ün bir serbest fonuna 220 milyon lira yatırdığını, bu tutarın değerinin daha sonra 422 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Daha sonra Tümosan'ın yüzde 60'tan fazla payına sahip olduğu Ereğli Tekstil'e Hedef Portföyü'nün 193 milyon lira borç verdiğini kaydeden Özlale, "Ereğli Tekstil'in yüzde 60'ından fazlasına sahip olan şirket Tümosan. Dolayısıyla burada küçük yatırımcı açık para piyasası ve borçlanma fonlarıyla Ereğli Tekstil'e 138 milyon liralık borç vermiş oluyor. Böylece bu fonlardan Ereğli Tekstil'e sağlanan toplam finansman tam 331 milyon liraya ulaşıyor" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, borsadaki fon krizine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özlale, Hedef Grubu'nun kurucusu ve şu an cezaevinde olan Namık Gökalp'ten bile önce ilk müşteri koltuklarına oturan Albayrak Grubu Holding'in yönetim kurulunda başında Yenişafak'ın eski genel müdürü Mehmet Ziya Gökalp varken binlerce vatandaşın ortağı olduğu Tümosan ve Trabzon Liman'dan 220 milyon lira çıkarıp değeri 422 milyon liraya ulaşan o fon üzerinden küçük yatırımcılar parasıyla Albayrak Grubu'nun aile çatı şirketi Ereğli Tekstil'in kasasına 311 milyon lira aktarıp aktarmadığını sordu.

Özlale, "Albayrak Holding'i 23 yıl yöneten, şimdi de Ticaret Bakanı olarak faaliyet gösteren Sayın Ömer Bolat çarşıda, pazarda millete sabır tavsiye ederken Bakanlık koltuğundayken Hedef Portföy hissesi taşıdı mı taşımadı? 37 milyon 800 bin liralık hesabının kaynağını ve Ziraat tasfiyesine düşen fonun adını millete açıklamak yerine, bunu soran gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'a 14 yıl 10 aya kadar hapis isterken bizler bu sorunun cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DASK'IN PARALARI DAHA SONRA YASA DIŞI BAHİS SKANDALINDA ADI GEÇEN ŞİRKETLERLE AYNI FONDA BULUŞTURULDU MU?"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Özlale, şunları kaydetti:

"Deprem korkusuyla yaşayan bu milletin güvencesi DASK'ı işleten Hazine şirketi Türk Reasürans'ın 40 milyon lira üzerindeki kamu parasını devletin güvenlik kasaları dururken, 30 kat ücretle Namık Kemal Gökalp'in kapalı fonla kim soktu? Hazine şirketimiz o masada yasa dışı baskınından 17 gün önce Gökalp'in Hedef Holding ve Hedef Girişimlerine 113 milyon 30 bin lirayı nakit olarak ödeyen Vepara ile 121,5 milyon liralık yüksek risk işlem saptanan Sipay ile aynı kısımda buluşturuldu mu? Yani DASK'ın paraları daha sonrasında yasa dışı bahis skandalında adı geçen şirketlerle aynı fonda buluşturuldu mu? Milletin birikimini korusun diye maaş verilen eski SPK Daire Başkanı Erman Çete, görevden ayrılır ayrılmaz Gökalp ve Vepara ile aynı kapalı fonda ortak oldu mu? Gençlerimiz ekranda, yatırımcılarımız ekranda 22 lot alabilmek için sıra beklerken, bu grubun üç koluna Tatlıpınar Enerji'den 2 milyon 100 bin lot verildi mi, verilmedi mi? 42 gün sonra o eski denetçi Erman Çete o şirketin denetim koltuğuna bütün teamüllere ve yasaya aykırı olarak oturtuldu mu, oturtulmadı mı?"

Özlale, AK Partili eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'in dışarıdan tek bir kişinin giremediği iki kişilik özel aile fonunda serveti 125 milyon üzerinde bir miktar taşıyıp taşımadığını sordu. Özlale, "İşçinin maaşına daha elini değmeden vergi kesen bu dönemde Türel çiftinin fonu kar dağıtıp vergi ödedi mi, ödemedi mi? Hemen yan odada 500'er bin dolarlık sekiz blok eli hesap beklerken vatandaşlık kuralı değişir değişmez 13 günde Menemen'de üç boş araziye 113 milyon 500 bin lira gömüldü mü, gömülmedi mi? Patronların kendi aralarında 1 lira 60 kuruş biçtiği Hedef Holding'i borsada vatandaşa 20 lira 56 kuruştan pazarlayıp, 1 trilyon 98 milyar liralık sahte dev yaratıldı mı, yaratılmadı mı? İnfo Yatırım'dan bir gecede 1 milyar 168 milyon lira borçla günü kurtarmaya çalıştılar mı, çalışmadılar mı? Meclis'e getirdikleri 13. maddeyle de bu enkaza idari ve mali sorumluluk zırhı istiyorlar. YENİ Parti olarak biz millet kemer sıkarken, herkes dardayken bu ayrıcalıklı kasa düzeninin üstünü Meclis'te örttürmeyeceğiz. Bu sorumluluk zırhına sonuna kadar direnceğiz" diye konuştu.

"BORSA İSTANBUL'DA HİSSE DEĞERİ EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ HOLDİNG OLAN HEDEF, BİR GECEDE 1 MİLYAR 68 MİLYON BORÇ ALACAK DURUMA DÜŞTÜ MÜ DÜŞMEDİ Mİ?"

Hedef Holding'in 4 Ağustos'ta borsadaki değerinin 1,98 trilyon liraya çıktığını hatırlatan Özlale, ertesi gün Hedef Portföy'ün yönettiği fonların toplam büyüklüğünün de 213 milyar 700 bin liraya ulaştığını bildirdi. 16 Eylül'de bu fonlardan Hedef Mavi'nin nakit açığını kapatmak için grubun kendi aracı kurumu Info Yatırım'dan 1 milyar 168 milyon gecelik borç alacak duruma düştüğünü kaydeden Özlale, "Yani bir aralar Borsa İstanbul'da hisse değeri açısından en yüksek üçüncü Holding olan Hedef, Aselsan ve QNB'den sonra bir gecede bütün bu vurgunun etkilerinden sonra Info Yatırım'dan bir gecede 1 milyar 168 milyon borç alacak duruma düştü mü, düşmedi mi? Bu fon nasıl oldu da bir gecelik nakit için kendi aracı kurumunun kapısını çaldı" dedi.

HEDEF HOLDİNG VE ALBAYRAK GRUBU DOSYALARI

Özlale, Hedef Holding ile ilgili şunları söyledi:

"Hedef Holding çerçevesinde sizlerle dosya paylaşacağız. Bunlardan bir tanesi Albayrak Grubu ve Ereğli Tekstil ile ilgili. Hedef Portföyü'nün müşteri kayıtlarında 5 ve 6 numarada Albayrak Grubu'nun şirketleri var. Bu şirketlerin kaydı Hedef'in kurucusu ve şu anda tutuklu Namık Kemal Gökalp'in kaydından bile önce geliyor. Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanvekili de Yeni Şafak eski genel müdürü Mehmet Ziya Gökalp. Şimdi paranın nereye gittiğine bakalım. Albayrak Grubu'nun borsada işlem gören iki tane şirketi var. Tümosan ve Trabzon Limanı. Bu Tümosan ve Trabzon Limanı'nda binlerce küçük yatırımcı kendi yatırımlarını değerlendirmek istiyor. Hedef Portföy'ün bir serbest fonuna Tümosan ve Trabzon Liman 220 milyon lira yatırıyor. Yani halka açık hepimizin hisselerini alabildiğimiz Tümosan ve Trabzon Hedef portföyün bir serbest fonuna 220 milyon liraya yatırıyor. Bu şirketlerin fondaki paylarının değeri daha sonra 422 milyon liraya çıkıyor.

Buraya kadar belki her şey olabilir. Peki sonra ne oluyor? Bu fon gidiyor, halka kapalı ama Albayrak grubuna ait Ereğli Tekstil'e 193 milyon liralık borç veriyor. ... Ereğli Tekstil'in yüzde 60'ından fazlasına sahip olan şirket Tümosan. Dolayısıyla burada küçük yatırımcı açık para piyasası ve borçlanma fonlarıyla Ereğli Tekstil'e 138 milyon liralık borç vermiş oluyor. Böylece bu fonlardan Ereğli Tekstil'e sağlanan toplam finansman tam 331 milyon liraya ulaşıyor. Netleştirmek için söyleyelim. Küçük yatırımcılar Tümosan ve Trabzon Limanı'na yatırım yapıyorlar, buradan para kazanmak için. Buradaki yaptıkları yatırımların bir kısmı bir fona aktarılıyor. Bu fon giriyor. Tümosan'ın yüzde 60'dan fazla ortağı olduğu bir şirkete tam 331 milyon lira borç veriyor. Şimdi soruyoruz. Bu fonların aynı şirkete ne kadar borç verdiğini kim takip etti? Ereğli Tekstil'in borcunu ödeme gücü nasıl değerlendirildi? Tümosan'ın küçük ortağı, parasını bu fonlara yatıran vatandaş bu ilişkiden nasıl haberdar edildi" diye konuştu.

"HESABIN BAĞLI OLDUĞU FONUN ADINI VE KODUNU SAYIN BOLAT'TAN AÇIKLAMASINI RİCA EDİYORUZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili Özlale, şu iddialarda bulundu:

"Ticaret bakanı Sayın Ömer Bolat Albayrak Holding'de 23 yıl yöneticilik yaptı. Sayın Bolat 26 Şubat 2024'de 37 milyon 800 bin lira kira sertifikası yatırımına başladığını ve sözün ettiği hesapta hisse işlemi yapılmadığını söyledi. İncelediğimiz kayıtlarda Hedef Portföy'ün katılım hisse senedine fonuna doğrudan bir yatırım yapan dokuz hesap var. Bunlardan biri Sayın Ömer Bolat adına kayıtlı. Fon paylarının alış fiyatı alımın Mayıs 2023 ortasında yapılandırılmış olabileceğini gösteriyor. Kayıtlarda bu paylar Ağustos 2023'te Sayın Bolat Bakanlık görevliliğindeyken de görünüyor. Sayın Bolat'a sormak istiyoruz. Ağustos 2023'te bu fonda payınız var mıydı? Varsa bu payları ne zaman kaça sattınız? Şubat 2024'te kira sertifikasını yatırdığınız 37 milyon 800 bin liranın bir bölümü bu satıştan mı geldi? Bu yatırımları mal beyanınıza hangi tarihlerde yazdınız? Bir de Ziraat'e devredildiği söylenen hesabı soruyoruz. O hesabın bağlı olduğu fonun adını ve kodunu Sayın Ömer Bolat'tan açıklamasını rica ediyoruz."

"TÜRK REASÜRANS'A ÖZEL FONLARDAKİ ÜCRETİN 30 KATI KADAR PARAYLA BU FONU VERMEYE KİM YETKİ VERDİ?"

Özlale, sermayesinin tamamının Hazine'ye ait olan Türk Reasürans şirketiyle ilgili şunları söyledi:

"Bizim DASK ürünlerimizi değerlendiriyor. Bu şirket 2021'de Ziraat Portföy ve İş Portföyü ile özel iki tane fon kuruyor. Bu fonlarda yıllık yönetim Ücreti her 100 lira için sadece 10 kuruş. Yani bizim deprem için oraya koyduğumuz primler Ziraat portföyü ve İş Portföyü'nde değerlendiriliyor. Mayıs sonu ile Haziran başı 2023'de ilginç bir şey oluyor. Türk Reasürans, Hedef Portföy'ün halka açık olmayan bir serbest fonuna yatırım yapıyor. Bu fon yatırımları finanse etmek için repo yoluyla 768 milyon lira borç kullanıyor. Ama yönetim ücreti olarak her 100 lira içinde 3 lira alıyor. Bir anda İş Portföy ve Ziraat Porftöy her 100 lira için 10 kuruş alırken, bu Hedef Portföy 100 lira için tam 3 lira, bunun 30 katı daha fazla para alıyor. Türk Reasürans'a özel fonlardaki ücretin 30 katı kadar parayla bu fonu vermeye kim yetki verdi? Yeni ekonomi yönetimi döneminde 40 milyonun üzerinde para bu fonda tutuldu. Şimdi buradan biz bu şirketin parasını soruyoruz. Sayın Mehmet Şimşek, hazineye ait bu şirketin borçla yatırım yapan bir fon girmesine kim onay verdi? Bu şirketin fonları İş Portföyü ve Ziraat Portföyü ile değerlendirirken ne oldu da hem de işlem ücreti olarak 30 katı kadar fazla olan Hedef fonlarına bu şirketin paraları aktarıldı?"

"TEMMUZ'DA VAZGEÇİLEN ORTAKLIĞIN PARASI NEDEN 9 ARALIK'TA VE TEK SEFERDE ÖDENDİ"

Vepara ve Sipay'daki hareketliliklere de değinen Özlale, şunları kaydetti:

"Türk Reasürans'ın yatırım yaptığı fonda Vepara da var. Namık Kemal Gökalp'in iki şirketi eylül 2022'de Vepara'ya ortak olmak için girişimde bulunuyor. Temmuz 2025'ten de ortaklıktan vazgeçiyorlar. Bu iki şirketin verdiği 113 milyon 30 bin liralık avans 9 Aralık 2025'de nakit olarak geri ödeniyor. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Vepara'ya operasyon yapılıyor 17 gün sonra ve ondan sonra Vepara'ya hepinizin bildiği gibi bu bahis soruşturmasında incelemeden geçiyor. Temmuz'da vazgeçilen ortaklığın parası neden 9 Aralık'ta ve tek seferde ödendi? Bunu soruyoruz. Ödemeye kim karar verdi? Para nereden karşılandı? Aynı fonda Sipay da var. Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığı Merkez Bankası denetim bulgularına göre incelenen iş yerlerinin yaklaşık üçte biri yüksek riskli bulunuyor. Yüksek riskli olarak değerlendirilen işlemlerin tutarı ise tam 121.5 milyar lira. Şimdi soruyoruz. Türk Reasürans bu fona girerken fonun diğer yatırımcıları kullandığı borç ve gerektiğinde ne kadar hızla nakde dönüşebileceği hakkında hangi bilgileri aldı? Bu fona girerken Vepara gibi Sipay gibi şirketlerin de o fonda olduğunu biliyor muydu? Eğer biliyorsa hangi değerlendirme çerçevesinde bu kararı aldı?"

"ÇETE'NİN BAĞIMSIZ ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRİLİRKEN HALKA ARZDAN PAY ALAN FONDAKİ YATIRIM İNCELENDİ Mİ?"

Özlale, Erman Çete'nin Eylül 2020'de SPK Aracılık Faaliyetleri Daire Başkanlığı'ndan ayrıldığını belirterek, "Bu başarılı bürokratımız aradan bir yıl geçmeden Hedef Portföy'ün bir serbest fonun pay sahibi oldu" dedi. Fonun yüzde 98'den fazlasının Erman Çete, Namık Kemal Gökalp ve Vepara'nın elinde olduğunu ifade eden Özlale, "Ağustos 2023'te İnfo Yatırım Tatlıpınar Enerji'nin halka arzını yönetiyor. Bireysel yatırımcıya yani bizlere sadece 22 lot düşerken Hedef Grubu'nun üç ayrı hesabına 700'er bin lot toplamda da 2 milyon 100 bin lot veriyor. Bu hesaplardan bir tanesi de Erman Çete'nin sahibi olduğu fon. Tatlıpınar Enerji hisseleri borsada işlem görmeye başladıktan 42 gün sonra başka bir şey oluyor. Erman Çete yani sahibi olduğui ortağı olduğu fonun Tatlıpınar Enerji hisselerini tuttuğu Erman Çete bir anda şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi ve denetim komitesi başkanı oluyor. Tamamen mevzuata aykırı. Bu üç hesaba 700'er bin lot hangi ölçütle verildi? Tatlıpınar Enerji arzından bahsediyoruz. Çete'nin bağımsız üyeliği değerlendirirken halka arzdan pay alan fondaki yatırım incelendi mi? İncelendiyse bu değerlendirme hangi karara, hangi tutanağa girdi" ifadelerini kullandı.

"VERGİ İSTİSNASI UYGULANDIYSA HANGİ KAYITLARA DAYANDIRILDI"

Gayrimenkul dosyasıyla ilgili Özlale, Hedef Portföy'de gayrimenkul fonunun bütün paylarının eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'e ait olduğunu iddia etti. Özlale, şöyle devam etti:

"Fon 1 Kasım 2022'de Hedef Portföy'e devrediliyor. Yatırım kararlarını veren yedi kişilik komitenin dört üyesini Türel çifti belirliyor. Haziran 2026'da da Türel çiftinin bu gayrimenkul fonunun büyüklüğü tam 125 milyon liraya ulaşıyor. 2025'ten itibaren gayrimenkul yatırım fonlarının kurumlar vergisi istisnasından yararlanması için ilgili taşınmaz kazançların en az yarısını kar payı olarak dağıtması gerekiyor. Bu fonda kar payı dağıtıldı mı? Sayın Türel ve eşine soruyoruz. Vergi istisnası uygulandıysa bu hangi kayıtlara dayandırıldı.

İkinci gayrimenkul fonu var. Bugün Sayın Grup Başkanvekili Sayın Murat Emir de bahsetti. Burada ikinci gayrimenkul fonunda Hedef fonun içerisinde 8 tane blokoli hesap var. Hiçbir tanesi TC vatandaşı değil. Her birinde yaklaşık 500 bin dolar karşılığı yatırım görünüyor. Belli ki TC vatandaşlığı almak için yapılmış bu. Ağustos 2023'te fonun 108 milyon 800 bin lirası mevduatta duruyor. 11 Aralık 2023'te çok doğru bir karar alınıyor. Boş arsa olarak doğrudan vatandaşlık edinme yolu kapatılınca bundan 13 gün sonra fon gidiyor Menemen'de üç tane boş arsaya 113 milyon 500 bin lira yatırıyor. 2026'nın ilk yarısında da bir yatırımcı 49 yıl için kurulan fondan 20 milyon 500 bin lira karşılığında elden çıkıyor. Soruyoruz. Sekiz hesaba neden bloke konuldu? Arsaların fiyatı hangi değerlemeye göre belirlendi? Erken çıkışa kim, hangi şartla izin verdi."

"FONLARIN DEĞERLEMESİNİN KÜÇÜK YATIRIMCIYI KORUYACAK ŞEKİLDE YAPILMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Hedef Holding'in ulaştığı büyüklüğe değinen Özlale, şu görüşleri dile getirdi:

"Hedef Holding Hedef Portföy'ün, Hedef Yatırım Bankası'nın ve İnfo Yatırımın ortağı. Holding'in halka arzını İnfo Yatırım yaptı. 1 Ağustos 2025'te Hedef Doğru ve Hedef Mavi fonlarının varlıklarını saklama görevi de Denizbank'tan grubun kendi bankasına geçti. 20 gün sonra Hedef Holding hissesinde 1 milyar 440 milyon liralık işlem yapıldı. Olağan bir günün 14 katından bahsediyoruz. İşlemler hesaba geçtiğinde grubun kendi fonu Hedef Doğru Holding'in payı da yüzde 7,51'den yüzde 12,26'ya çıkıyor. Fon işlemlerinin neredeyse tamamı İnfo üzerinden yapılıyor. Bu büyük satışta hisseleri kimin verdiği açıkça kayıtlarda gözükmüyor. Üç hafta sonra Holding'in iki tane hakim ortağı yüzde 60'ından fazlasını devretmek için anlaşıyor. İşte burası önemli burada, bu dosyada. Anlaştıkları fiyat hisse başına 1 lira 60 kuruş. Ama aynı gün borsada hisse 20 lira 56 kuruş. Yani şirketin kontrolü için anlaşılan fiyat borsa fiyatının yaklaşık 13'te biri. Hissenin devri için anlaşılan fiyat borsa fiyatının yaklaşık 13'te 1'i. Hisselerin yaklaşık yüzde 5'i serbestçe el değiştiriyordu. Fiyat yükseldikçe Hedef Doğru Fon'un büyüklüğü de 700 milyon liradan yaklaşık 100 milyar liraya çıktı. 4 Ağustos 2026'da Hedef Holding 1 trilyon 98 milyar lira piyasa değeriyle Borsa İstanbul'un üçüncü büyük şirketiydi. Önünde sadece ASELSAN ve QNB vardı. Tabii bu kadarlık bir değer artışı mutlaka incelemeye tabi tutulmalıdır. Ama hiçbir inceleme yapılmadı.

Bizler bu işin takipçisi olacağız ve özellikle bir kez daha dün de bahsetmiştim bugün de bahsetmek istiyorum. 12 Kasım'da Meclis'e sunulan torba teklifinin 13. maddesi çok önemli bir tehdidi de beraberinde getiriyor. Dün de bahsetmiştim. 16 Eylül'den sonra tasfiye edilen fonlarda işlem yapan yöneticilere bir dokunulmazlık zırhı getiriyor. Bundan sonra Hedef Holding'in de içinde olduğu bir sürü fon var. Bu fonların değerlemesi yapılacak. Bu fonların değerlemesinin küçük yatırımcıyı koruyacak şekilde, burada haksız bir kazanç sağlamayacak şekilde yapılmasının takipçisi olacağız.

Buradan birkaç tane soru sormak istiyoruz. Sayın Mehmet Şimşek, Türk Reasürans'ın Hedef Fon'una girmesine kim onay verdi? Yönetim ücretinin 30 katına çıkmasını hangi kurum hangi gerekçeyle kabul etti? Sayın Ömer Bolat, Ziraat'a devredildiğini söylediğiniz hesabın bağlı olduğu fonun adı ve kodu neydi? Kira sertifikasına yatırdığınız 37 milyon 800 bin lira nereden geldi? Sayın SPK Başkanı, bu hisseler ve fon payları borçlara karşılık gösterilirken küçük yatırımcının ne kadar risk taşıdığını hesapladınız mı? Hedef ile ilgili ayrıntılı bir dosya açıklayacak mısınız? Biz YENİ Parti olarak bu işlemlerin kayıtlarını Meclis'te isteyeceğiz. Parayı kim yönetti? Borcun güvencesini kim kabul etti? Riski kim taşıdı? Bunun hepsinin takipçisi olacağız."

Ümit Özlale, KVKK'ya uymak için her gün açıkladıkları gibi 100-120 sayfalık dosyayı pazartesi paylaşacaklarını bildirerek, "Orada KVKK'ya uygun şekilde bazı isimlerin üstünü çizeceğiz. Gayrimenkul fonlarından bahsettik. Bu gayrimenkul fonlarında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Türel ve eşine sorular sorduk. Onun dışında orada sekiz tane blokeli hesapta tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için oradaki para tutulan paranın akıbetini sorduk" dedi.