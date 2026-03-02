Yeni Vergi Düzenlemeleri Meclis'te

(TBMM) - AK Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifiyle kripto varlıklara işlem vergisi getirileceğini, vakıf üniversitesi hastanelerinin vergi muafiyetinin kaldırılacağını, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülemeyeceğini ve bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınacağını açıkladı. Emeklilere bayram ikramiyesinin bu kanun teklifinde yer almadığını kaydeden Güler, bedelli askerlik ücretinin artırılmasına ilişkin ise "240 bin göstergenin şu andaki karşılığı yaklaşık 335 bin TL civarında. Bu artışla birlikte 420 bin TL gibi bir rakama çıkıyor" dedi.

AK Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Teklifte ekonomi, kamu yönetimi ve çeşitli idari uygulamalara ilişkin değişiklikler öngörülüyor.

Sözlerine ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerle başlayan Güler, "Bölgemizde barışı ve istikrarı arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgemizin her türlü savaştan uzak, barış ikliminde ve güvenlik ikliminde olmasını arzu ediyoruz. Zaten bugüne kadarki girişimler, görüşmeler ve diplomatik çalışmalar bu yöndeydi. En kısa zamanda, mübarek Ramazan ayında bu saldırılar son bulur ve esas mağdur olan çocukların, kadınların, yaşlıların yaşadıkları bu sıkıntılar, bu acılar sona erer. Bölgemiz barış iklimine, savaştan uzak ve güvenli bir ortama en kısa zamanda kavuşur. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük çabalar sarf ediyor. Diplomatik ilişkilerin ve görüşmelerin bir an önce başlaması, ateşkesin sağlanması ve saldırıların durması noktasında elinden gelen çabayı gösteriyor" diye konuştu.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 19 maddeden oluştuğunu söyleyen Güler, "Kanun teklifini özellikle vergi adaletinin güçlendirilmesi, finansal piyasalarda hukuki belirliliğin sağlanması ve sosyal devlet ilkesinin tahkimi amacıyla hazırladık" dedi.

"Her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam harcamalarını vergi matrahından düşürülemeyecek şekilde bir düzenlemeye geçiyoruz"

Kanun teklifinin ilk imzası AK Partili milletvekillerine teşekkür eden Güler, teklifin detaylarını paylaştı. Güler, şöyle konuştu:

"Özellikle kripto varlıklarda vergi disiplini başlığında, kripto varlık piyasasını net bir vergi disiplinine kavuşturuyoruz. Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerden on binde 3 oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz. Böylece bu alanda faaliyet gösterenler için öngörülebilir bir hukuki zemini de oluşturmuş oluyoruz. Vakıf üniversitelerinin bünyesinde ticari işletme olarak faaliyet gösteren sağlık kurumları ve sağlık hizmeti sunan hastanelerimizin kurumlar vergisi muafiyetini kaldırıyoruz. Fiilen ticari işletme niteliğini taşıyan bu kuruluşların, piyasa koşullarında çalışan diğer özel hastaneler gibi, diğer hizmet sağlayıcılar gibi eşit şartlarda vergilendirilmesini sağlayarak vergi adaletini güçlendirmiş oluyoruz. Şans ve bahis oyunları reklam giderlerinde vergi düzenlemesi yapıyoruz. Her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam harcamalarını vergi matrahından düşürülemeyecek şekilde bir düzenlemeye geçiyoruz. Bu hamle ile hem bahis oyunlarına yönelik teşvik edici faaliyetlerin vergi avantajı ortadan kaldırılıyor hem de vergi adaletinin sağlanması gerçekleştiriliyor."

"KDV sisteminde sadeleşmeye gidiyoruz"

KDV sisteminde sadeleşmeye gidiyoruz. Bazı KDV istisnalarının mahiyetini değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmeti gibi alanlardaki tam istisnaları, indirim hakkı kaldırılmak suretiyle kısmi istisnaya dönüştürüyoruz. Öte yandan, iktisadi işletmelerin konut kiralamalarını da KDV'den istisna tutarak konut sektöründeki arz sorununa da katkı sağlamayı düşünüyoruz.

"Afetzede kardeşlerimizie ilk konutlar için yüzde 74, iş yerleri içinse yüzde 48 oranında önemli bir indirim sağlıyoruz"

Depremzedelerimize yönelik tarihi bir desteği kanun teklifi haline getiriyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası inşa edilen konut ve iş yerlerinde vatandaşlarımızın borç yükünü kökten hafifletecek önemli bir adım atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 15 gün önce açıklamış olduğu kapsam içerisinde, 7269 sayılı Kanun ile 6306 sayılı Kanunlar kapsamında hak sahibi olan afetzede kardeşlerimize, vatandaşlarımıza 31 Aralık 2026 tarihine kadar borçlandırma bedellerini peşin ödemeleri halinde; ilk konutlar için yüzde 74, iş yerleri içinse yüzde 48 oranında önemli bir indirim sağlıyoruz.

Mevcut durumda en düşük borçlandırma bedeli 1 milyon 890 bin TL olan bir konut için depremzede kardeşimiz, vatandaşımız bu imkandan yararlanarak borcunu peşin ödemek isterse yaklaşık 490 bin TL civarında bir rakamı ödemek suretiyle bu haktan yararlanacaktır. Bu çalışmamız ile sadece uzun vadeli taksit sürecini ve idari takip maliyetlerini ortadan kaldırmıyor, aynı zamanda afetzedelerimizin barınma hakkını sosyal devlet ilkesi gereğince en güçlü şekilde destekleyerek toplumsal dayanışmamızı da pekiştirmiş oluyoruz.

"Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamını 240 binden 300 bine çıkarıyoruz"

Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamını 240 binden 300 bine çıkarıyoruz. Bu artışla birlikte sadece 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarıyoruz. Bu kaynak ile yerli ve milli silah sistemlerimizin, İHA ve SİHA teknolojilerimizin, milli muharip uçağımızın ve deniz platformlarımızın geliştirilmesinde, kahraman ordumuzun ihtiyacı olan teknolojik üstünlüğün korunmasında bu katkının önemli olduğunu düşünüyoruz. BOTAŞ ve enerji güvenliği kapsamında doğal gaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla BOTAŞ'ın vergi ve fon borçlarını, hazineden olan görevlendirme bedeli alacaklarıyla mahsup ederek mali yapısını güçlendirmek arzu ediyoruz.

"Kıymetli maden ve taşlarla ilgili olarak düzenlemeye gidiyoruz"

Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında, vergi sistemimizde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli maden ve taşlarla ilgili olarak düzenlemeye gidiyoruz. Geçmiş dönemde ÖTV kapsamına dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşlar bu tarihe kadar yalnızca KDV'ye tabi tutulmaktaydı. Hazırladığımız teklif ile elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşyaları ÖTV Kanunu'nun dört sayılı listesine ekliyoruz. Bu ürünlerin tesliminde uygulanacak ÖTV oranını yüzde 20 olarak belirliyoruz.

Defterdarların hukuki statüsü konusunda Anayasa Mahkemesi'nin yakın zamanda bir iptali söz konusu idi. Bunu daha net bir çerçeveye oturtuyoruz. Hukuki belirlilik ve uygulamalar içerisinde herhangi bir zafiyetin doğmaması için yeniden düzenliyoruz. Nihai olarak toplam 19 maddeden oluşan, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Güler'den emekli ikramiyesi yanıtı: "Şu anda böyle bir çalışmamız yok"

Güler, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi düzenlemesinin sorulması üzerine, "Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon 700 bin civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4 bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak. Bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya, 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere aktarılıyor. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor. İlerleyen zamanda ne olur bilmiyoruz. Şu anda böyle bir çalışmamız yok" dedi.

"Bu artışla birlikte bedelli askerlik 420 bin TL gibi bir rakama çıkıyor"

Güler, bedelli askerlik ücretine ilişkin soruya ise "240 bin gösterge rakamının şu andaki karşılığı yaklaşık 335 bin TL civarında. Bu artışla birlikte 420 bin TL gibi bir rakama çıkıyor. Buradaki kaynak doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak" diye cevapladı.

"Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor"

Abdullah Güler, emekli ikramiyeleriyle ilgli bir başka soruya, "Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından Orta Vadeli Program kapsamında emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Ramazan ve Kurban Bayramı için 4 bin liralık ikramiye kapsamında bu yıl bütçemizden SGK'ya yaklaşık 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Bu ikramiyenin ödenebilmesi için özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Bölgesel savaş risklerinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğal gaz fiyat artışları ve tedarik zincirinden kaynaklı sıkıntılar var. Dolayısıyla Orta Vadeli Program'a uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.