Yeni Yol Grup Başkanı Kaya: "Bu Ülkede Diplomayı Konuşmamız Lazım, Ama Konuşmamız Gereken İlk Şey Diplomalı İşsizler Ordusudur"

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(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, "Son yapay gündemimiz Ekrem İmamoğlu'nun diploması oldu. Sanki iktidarınız atamalarda, sınavlarda, ehliyet ve liyakatte diplomaya çok önem veriyormuş gibi bir de siyasette diploma tartışması başlatıyorsunuz. Evet bu ülkede diplomayı konuşmamız lazım ama konuşmamız gereken ilk şey diplomalı işsizler ordusudur" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, geçen yıl tarımda girdi maliyetlerinin yüzde 70 arttığını, ardından da "Merak etmeyin size ton başına bin 750 lira destek vereceğiz" dendiğini belirterek, "Aradan bu kadar zaman geçti destek yok. Köylünün parası birilerinin cebine boca edildi, zavallı köylü alın terinin karşılığını neden alamıyor? Yaz döneminden beri gübreye yüzde 40 zam gelmiş. Çiftçi, hayvancılık kan ağlıyor. Böyle giderse gıda enflasyonunda rekorlar kıracağız" dedi.

"Evlenen çift sayısı yüzde 73 düşerken boşanan çift sayısı yüzde 87 arttı"

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya da ülkenin suni tartışmalarla meşgul edilerek gerçek gündemin kaçırıldığını söyledi. Kaya, "Son yapay gündemimiz Ekrem İmamoğlu'nun diploması oldu. Sanki iktidarınız atamalarda, sınavlarda, ehliyet ve liyakatte diplomaya çok önem veriyormuş gibi bir de siyasette diploma tartışması başlatıyorsunuz. Evet, bu ülkede diplomayı konuşmamız lazım ama konuşmamız gereken ilk şey, diplomalı işsizler ordusudur. Kimin diplomasının geçerli olup olmadığını değil, diplomaların yeterli görünmeyip mülakatlarda elenen evlatlarımızı, mülakatta elendiği için hakkı yenildiğini düşünerek, intihar eden gençlerimizi konuşmamız lazım. Diplomasını alıp bu ülkeden giden gençlerimizi, beyin göçünü konuşmamız lazım" diye konuştu.

TÜİK'in, vahim bir tablo ortaya koyduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Siz diplomaları konuşurken aile cüzdanları birer birer parçalanıyor. Son rakamlara göre, evlenen çift sayısı yüzde 73 düşerken, boşanan çift sayısı yüzde 87 arttı. Sizin için diplomayı konuşmak daha güzel bir gündem olabilir ama milletimizin geleceği için esas tehlikeli olan bu rakamlardır. 2025'i aile yılı ilan eden bir iktidarın konuşması gereken, ev gençleridir. İktidarınız, aile kurumunun öneminden dem vururken, onu hayatta tutacak sosyal projeleri ihmal etmesi, bugünkü çöküşün en büyük sebeplerindendir. Pazar kapanırken meyve sebze almaya çalışan vatandaşlarımız o diplomadan çok daha kıymetlidir."

"Gelen her kayyumu için için alkışladınız"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasını değerlendirerek, "12. kayyum Kağızman'a atandı. 12 kayyum boyunca iktidar partisini uyardık, 'Bu bir darbe rejimidir, buna karşı harekete geçmelisiniz' dedik. Gelen her kayyum için için alkışladınız, bir de çıkıp kayyumları savundunuz. Kayyumların yargılanması yerine hala kayyum rejimine devam ettiniz. Kağızman'a kayyum atanma gerekçesi, Belediye Başkanımız Mehmet Alkan iki husumetli aileyi barıştırmış, suç olarak yazılan bu. Bundan daha absürt bir şey duydunuz mu? 28 Şubat'ın neler ifade ettiğini bilenler var. O günlerde AK Parti yoktu ama o arkadaşlarla birlikte biz darbeye karşı direniyorduk. O gün darbeye karşı direnenler, bugün darbe mekaniğinden beslenecek bir yere sürüklendi. Bu bir utançtır" şeklinde konuştu.

Ramazan pidesinin 20 lira olarak belirlenmesine de tepki gösteren Temelli, "Sekiz yıl önce bir pide 1 liraydı. Başarmış olduğunuz 'başarı öyküsü' yoksulluktur. 180 liralık fitre, bir öğünü bile karşılamıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Vatandaşımız borcunu ödeyemiyor, borcu borçla kapatıyor"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de "Vatandaşlarımız borç batağında. Vatandaşımız borcunu ödeyemiyor, borcu borçla kapatıyor ama borcu da katlanarak artıyor. Vatandaşımızın toplam kredi kartı borcu 1 trilyon 981 milyar lira. Bunun 137 milyarı şu anda icra takibinde. Bu ülkeyi yönetenler bu rakamlara dikkat etmeli" dedi.

RTÜK'ün tarafsızlığını ihlal ettiğini söyleyen Emir, "Muhalif saydıkları bütün medya gruplarına ağır cezalar kesti. Gerekçesi de Ülkü Ocakları Genel Başkanının, Sinan Ateş cinayeti dosyasında şüpheliydi, katili taşıdığı mobese kayıtları ile sabit. Bu kişinin tutuklu olan avukat ile hastanede buluştuğu kamera kayıtlarına yansıdı ve bu haber yapıldı. Bundan daha doğal bir haber olur mu? Basın bunu haber yapmayacaksa neyi yapacak? Yargının bağımsızlığını etkileme gerekçesi ile ceza kesildi" ifadelerini kullandı.