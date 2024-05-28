Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan açıklama - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç\'tan açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, sokak köpeklerinin uyutulmasıyla ilgili tartışmalara değinerek, yeni anayasa yapma şansı doğarsa partinin bu oyunda yer alacağını belirtti.

28.05.2024 16:45  Güncelleme: 16:50
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Sokak köpeklerinin uyutulmasıyla ilgili tartışmalara değinen Kılıç "Kuduz riski taşıyan ve saldırgan köpeklerle ilgili uyutma dahil yapılması gerekenler bellidir. Diğerleriyle ilgili de yapılması gereken neyse devlet ve belediyeler marifetiyle yapılmalıdır, yapılacaktır" dedi. "TBMM zemininde yeni bir anayasa yapma şansı doğacaksa biz bu oyunda varız" diyen Kılıç, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanımasının önemli olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. İsrail'in Refah'ta yürüttüğü operasyonlara dikkat çeken Kılıç "İşlenen cinayetler insanlık suçudur" dedi. Kılıç, şunları söyledi:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Refah operasyonu durdurulsun'  kararına rağmen İsrail sivilleri bombalıyor. Canavarca hisle yapılan bu saldırılar soykırımdır. Siyonist İsrail'in Refah'taki sivillere yönelik yaptığı saldırıları uluslararası hukuk tarafından soykırımdır. İşlenen cinayetler insanlık suçudur. Netanyahu adlı azılı katil soykırım suçlusudur. İsrail'in devlet terörü karşısında bütün etkisizliği ve tepkisizliği nedeniyle Birleşmiş Milletler anlamını ve ağırlığını kaybetmiştir. İspanya'nın Filistin'i tanıma kararını önemli ve değerli buluyoruz. İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararını da önemli ve değerli buluyoruz."

"Sokak hayvanlarıyla ilgili toplumsal duyarlılığı takdir ile takip ediyoruz"

Kılıç, sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin yasa teklifiyle ilgili de şöyle konuştu:

"Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili toplumsal kesimlerde oluşan duyarlılığı takdir ile takip ediyoruz. Ülkemizde tam sayısını kimsenin bilmediği sokak hayvanlarıyla ilgili popülasyon tahmini 4-10 milyon arasında değişmektedir. Bu sayının sokakta kalmasına göz yummak, kayıtsız kalmak mümkün değildir. Sokaktaki başıboş hayvanlar nedeniyle Türkiye kuduz riski taşıyan ülkeler arasında süratle yukarıya doğru yükselmektedir. Kuduz riski taşıyan ve saldırgan köpeklerle ilgili uyutma dahil yapılması gerekenler bellidir. Diğerleriyle ilgili de yapılması gereken neyse devlet ve belediyeler marifetiyle yapılmalıdır, yapılacaktır. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde kent merkezinde başıboş sokak köpeği çeteleri görmek mümkün değildir. Bu sorunun çözümüne 5 yıl önce engel olanlar 5 yıl sonra çözümü tamamen imkansız bir sorunla karşı karşıya kalmamızı arzulayanlardır. Bu mesele partiler üstü bir meseledir. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili bugün atılması gereken adımlar atılmazsa 5 yıl sonra istesek adım atma imkanı kalmayacaktır."

Yeni anayasa konusuna ilişkin konuşan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde yeni bir anayasa yapma şansı doğacaksa biz bu oyunda varız. Biz bu anayasanın yazımında da yapımında da  olmak zorundayız. Henüz ortaya çıkan bir metin yok. Anayasanın yeniden yazılması mı mevcut anayasa üzerinde kapsamlı bir değişiklik yapılması mı gündemdedir tam olarak bu bile netleştirilmiş değildir. Yeni anayasa çalışmalarında olacağız. Kimden gelirse gelsin sürece katkı sağlayacağız. Kuvvetler ayrılığını ön plana alan yasamayı, yürütmeyi, yargıyı birbirine karşı kontrol mekanizmalarıyla güçlü kılan yeni bir anayasa sürecine Yeniden Refah Partisi olarak bize düşen katkıyı sağlayacağız. İktidar ve ana muhalefet partisi arasında bir uzlaşı olacak mı bunu bile tam olarak göremiyoruz. Akıl yürütmek, fikir beyan etmek için bir metin görmek istiyoruz. Anayasa konusu gündemde ama anayasa metni ortada yok. Üzerine konuşabilmek için bu metni görmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan açıklama - Son Dakika

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