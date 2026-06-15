Erbakan\'dan Destici\'ye taziye ve hayırlı olsun ziyareti

Erbakan, ağabeyini kaybeden ve 13. Olağan Büyük Kurultay'da yeniden genel başkanlığa seçilen Destici'ye, BBP Genel Merkezi'nde taziye ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Erbakan ve Destici ortak basın toplantısı düzenledi.

GÜNCEL SİYASİ KONULAR ELE ALINDI

Ziyaretteki ev sahipliği nedeniyle Destici'ye teşekkür eden Erbakan, ağabeyinin vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiklerini, kurultayda yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle de hayırlı olsun dileklerini sunduklarını ifade etti.

Görüşmede güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Erbakan, gelecek seçimlerin takvimi ile olası anayasa değişikliği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"ERBAKAN VE YAZICIOĞLU'NU ÖRNEK ALIYORUZ"

Destici ise Fatih Erbakan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşundan bu yana Milli Görüş camiası ve onun devamı niteliğindeki siyasi partilerle yakın ilişki içinde olduğunu hatırlattı.

Her iki partinin de Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türk-İslam aleminin huzur, güvenlik ve barış içerisinde yaşaması için mücadele verdiğini vurgulayan Destici, bu doğrultuda merhum Başbakan Necmettin Erbakan ile BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu örnek aldıklarını dile getirdi.

ÖĞRETMENLER VE MADENCİLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Fatih Erbakan, bir gazetecinin, "Ankara'da öğretmenlerin düzenlediği eylem sırasında yaşanan gözaltılar ile madencilerin eylemlerine" ilişkin sorusu üzerine, öğretmenlerin ve madencilerin hak arayışlarında yanlarında olduklarını belirterek, taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanması gerektiğini söyledi.

Destici de özel okullarda görev yapan öğretmenlerin haklarının yasal düzenlemelerle kamu öğretmenlerinin haklarıyla eşitlenmesinin mağduriyetleri giderebileceğini ifade etti. Maden işçilerinin maaşlarının ödenmemesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Destici, devletin bu konuda gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.