Yenidoğan Çetesi Soruşturması Gündemde

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Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Burada, insanlıktan nasibini almamış, insanlıktan çıkmış bir çeteyle karşı karşıyayız. Çürüyen; sistem değil, sistemin içinde bir parça. Buradan elde edeceğimiz tecrübeler muhakkak var. Kendi mevzuatımızla ilgili atmamız gereken adımlar varsa, buna ilişkin tespitlerimizi de yapıyoruz." dedi.

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı yetkililerine görüş, öneri ve sorularını yöneltti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sevk zincirinde çok ciddi bir problem olduğunu söyledi. Denetlemelerden hastanelerin haberi olduğunu savunan Çömez, "Hastanelerin kendi arasında ve personelin kendi arasında yaptıkları yazışmalar var." ifadesini kullandı.

Yenidoğan ünitelerinde 7 gün 24 saat doktor bulunmadığını belirten Çömez, "Entübasyonların önemli bir kısmı hemşireler tarafından yapılmış ve bu entübasyonlar yapılırken ortaya çıkan komplikasyonlardan ölen çocuklar var. Bunların mutlaka üzerine gidilmesi lazım. Öte yandan, sahte isimle çalışan doktorlar var." iddiasında bulundu.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki ilaç çeteleriyle ilgili belgelere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevap verdiğini söyleyen Çömez, "Bir çete de burada çıkmış, diye teyit etti ve başsavcılığa da bir şikayet duyurusunda bulundu. Dolayısıyla burada samimi olarak bu konuların üstüne gidersek sistemi bozan, istismar eden kim varsa bunlarla ilgili de gereken yapılır ve sistemin rehabilitasyonuyla ilgili de doğru adımlar atılır." dedi.

"Yapıcı davranmamız gerektiğine inanıyorum"

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, "yenidoğan çetesi"nde, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir insani vahşet boyutu olduğunu belirtti.

Bu olayı, toplumun sağlık sistemine olan güvenine ve etik anlayışına yapılan vahim bir saldırı olarak nitelendiren Yerebakan, "Sağlıkta sevk zincirinin kötüye kullanılması gibi ciddi bir konunun masaya yatırılması, bu tür olayların tekrar yaşanmasının önlenmesi açısından hayati bir önem taşıyor." diye konuştu.

AK Parti'li Yerebakan, devasa bir problemle karşı karşıya olunduğunu söyleyerek, "Bunu iyileştirmek için herkesin katkı sağladığı bir platformda buluşmuş bulunuyoruz. Dolayısıyla sistemlerde anlık olarak belki mükemmeli yakaladığımızı düşünebiliriz ancak mutlaka iyileştirilmesi ve zaman içinde düzenlenmesi gereken unsurlarıyla karşımızda olurlar. Tabii, burada attığımız her adımın sadece sağlık sistemimizi güçlendirmekle kalmayacağına inanıyorum ve aynı zamanda da milletimizin güvenini de pekiştirecektir." ifadesini kullandı.

Denetim mekanizmalarını güçlendirmek adına kalıcı çözümler üretmek gerektiğine işaret eden Yerebakan, "Bu tür trajik olaylar üzerinde yalnızca eksiklik arayışında olmak yerine, sağlık sistemimizi mutlaka daha dirençli hale getirecek somut çözüm önerilerine de ihtiyacımız olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda yapıcı davranmamız gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'li Çömez'in ilaç çetesine yönelik açıklamalarına ilişkin Yerebakan, bu konuda SGK müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucunda hasta başına kullanılan ilaç ve depodan toplu olarak düşürülen ilaçlar arasında bir dengesizlik olmadığı, çalışanların usul hatasının görüldüğü ve bu kişilerin mali ve idari ceza aldıklarını anlattı. Yerebakan, "Aynı zamanda bu konuyla ilgili suç duyurusu ve inceleme açılması hakkında da Bakanlığımız, ilgili yazıyı mahkemelerimize göndermiş bulunuyor." diye konuştu.

Sevklerde ön sıralarda olmayan hastaneler

Komisyonda daha sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileri, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Eğin, şu an faaliyeti askıda olan 63 hastane bulunduğunu bildirdi.

Eğin, 10 bin erişkin için 4 yoğun bakım yatağı, 20 bin çocuk için 1 yoğun bakım yatağı, 1000 canlı doğum için ise 5 yoğun bakım kuvözü olması yönünde planlama yaptıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, "yenidoğan çetesi" soruşturmasında kapatılan 10 hastaneye İstanbul'da yenidoğanların yüzde 5 ila 6'sının sevk edildiğini belirterek, "Sevklerde ön sıralarda olmayan hastaneler." dedi.

Hacıfazlıoğlu, "yenidoğan çetesi hakkında 2016'da bir soruşturma başlatılıp kapatıldığı" iddialarını da yanıtladı. Hacıfazlıoğlu, bu konuda hazırlanan müfettiş raporunda, "Özel hastanelerde tedavileri yapılan bebeklerin bu tedaviden zarar görmedikleri anlaşıldığından doktorlar hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır." ifadesinin yer aldığını aktararak, "'Bu olay kapatıldı' gibi algılar söz konusu. Bilirkişi raporunu müfettiş raporuna göre yazmış. 'İşlem yapılmaya gerek yoktur.' diye rapor yazmış." ifadesini kullandı.

Hacıfazlıoğlu, 2016'da dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun soruşturmalar sırasında yazı göndererek sürece dahil olduğunu ama müfettiş raporunun ardından bu konuda yapılacak bir şey kalmadığını da dile getirdi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, "özel hastanelere yapılan denetimlerin önceden haber verildiği" iddialarına ilişkin "Olağan dışı denetimler gizlilik esasına göre yapılıyor. Bu konuda bilgi veriliyorsa bunu yapan memurlar hakkında işlem yapılıyor." dedi.

Velioğlu, yeni denetim modeline ilişkin bilgi verdi. Bilişim tabanlı, klinik rehberler ışığında, ilgili riskli alanlara idari denetimlerin yanında denetimler yapacaklarını söyleyen Velioğlu, "Yenidoğanda gereksiz uzun süreli yatışlar, laboratuvar sonuçlarının hastanın klinik gidişine, tedavisine uygunsuzluğunun tespiti gibi durumlarda biz yeni modelde artık hem uzaktan, merkezi bilişim sayesinde hem de yerinde, giderek denetim yaparak bunları değerlendireceğiz. Müeyyideleri uygulayacağız." diye konuştu.

Velioğlu, Reyap Hastanesi'ne 26 denetim yapıldığını, bunların 23'ünün olağan, 3'ünün olağan dışı şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Onlar nasıl kendini geliştiriyorsa biz de geliştirmeliyiz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2024'te 15 binden fazla denetim yaptıklarını söyledi. Bunun asli vazifeleri olduğunu belirten Güner, denetim mekanizmalarını gözden geçirdiklerini ifade etti. Güner, "Bizim, durmadan kötüyle mücadele etmemiz gerekiyor. Hekimliğini unutmuş, insanlığını unutmuş insanlarla mücadele etmek bizim görevimiz. Onlar nasıl kendini geliştiriyorsa, bizim de geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, milletvekillerinin, denetimlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililerin de bulunmasına yönelik görüşüne katıldığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde ilgili bakanlıkların görüşlerini alarak bu tarz adımların atılabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

Kırbıyık, "yenidoğan çetesine" ilişkin, ortada insanlıktan nasibini almamış bir çete olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Buradan hareketle yeni tedbirler, yeni adımlar muhakkak olacaktır. Bizler de bunu alacağız. Sizlerin de önerileri olacaktır. 'Sistemin çürümüşlüğüne' dair ifade bizi üzüyor. Türkiye'nin çürümüş bir sağlık sistemi yok. Türkiye'nin yürüyen bir sağlık sistemi var. Burada olağan bir durumdan bahsetmiyoruz. Olağan durumdan bahsetsek, hiçbirimiz burada olmazdık. Burada, insanlıktan nasibini almamış, insanlıktan çıkmış bir çeteyle karşı karşıyayız. Çürüyen; sistem değil, sistemin içinde bir parça. Her mesleğin içinde var. Buradan elde edeceğimiz tecrübeler muhakkak var. Kendi mevzuatımızla ilgili atmamız gereken adımlar varsa, buna ilişkin tespitlerimizi de yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde ambulansla ilgili, özel hastane yönetmeliğinde kapsamlı bir çalışma içindeyiz."