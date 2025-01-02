Yerli Patent Başvurularında Rekor: 2024\'te 10 Bin 186 Başvuru

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerli patent başvurusu sayısı 2024'te 10 bin 186'ya yükseldi. Bizler bu başarıyı dünya sahnesinin her alanında yükselen bir Türkiye'nin nişanesi olarak görüyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda (TÜRKPATENT) 'TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne katıldı. Törende, Bakan Kacır'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, TÜRKPATENT Başkanı Zeki Durak ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Orhan Aydın yer aldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin özgün ürün ve hizmet sunma kabiliyetinin yükselmesinin, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarı anahtarı olduğunu kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda önemli adımlar attık. Sayıları 1600'ü aşan Ar-Ge ve Tasarım merkezlerimizle, inovasyon kültürünün özel sektör tarafından benimsenmesini sağladık. Yine sayılarını 2'den 105'e çıkardığımız 'TEKNOPARK'larımızda, 11 binden fazla inovatif girişimin yenilikçi fikirleri hayata geçirmesine imkan tanıdık. Yatırım teşvik sistemimizle katma değerli üretimi artırırken, stratejik alanlarda dünya çapında markalar çıkmasına zemin hazırladık" diye konuştu.

'YERLİ PATENT BAŞVURULARINDA DÜNYADA 12'NCİ SIRADAYIZ'

Geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyünün, 22 yılda 93 binden 2 milyonun üzerine çıktığını kaydeden Bakan Kacır, "Yerli patent başvurularında dünyada 12'nci, marka başvurularında dünyada 6'ncı, tasarım başvurularındaysa dünyada 2'nci sıradayız. 22 yıl önce ülkemizde bir senede gerçekleştirilen patent başvurusu sayısı yalnızca 414'tü. Yani bütün Türkiye'de günde neredeyse ancak 1 yerli patent başvurusu gerçekleştiriliyordu. 2024'te ise yerli patent başvurusu sayısında yeni bir rekor kırdık. Yerli patent başvurusu sayısı 2024'te 10 bin 186'ya yükseldi. Bizler bu başarıyı, dünya sahnesinin her alanında yükselen bir Türkiye'nin nişanesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZAMAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ BİR DİJİTAL AKADEMİYİ DEVREYE ALACAĞIZ'

Fikri mülkiyet alanında nitelikli insan kaynağı havuzunun genişletilmesi adına yeni ve önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kacır, "TÜRKPATENT Akademi ile coğrafi engelleri ortadan kaldırarak ülkemizin her köşesinden katılımcılara ulaşacak, zamandan ve mekandan bağımsız bir dijital akademiyi devreye alacağız. Patentten markaya, tasarımdan coğrafi işaretlere kadar geniş yelpazedeki bir bilgi külliyatını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Halihazırda 1200 dakikadan fazla içeriğe sahip 56 eğitim modülünü bünyesinde barındıran akademiyi önümüzdeki dönemde dijital kitaplar ve yayınlarla zenginleştirerek çok daha kapsamlı bir öğrenme deneyini sunacağız" dedi.

'KULLANICI DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRECEĞİZ'

TÜRKPATENT ve TÜBİTAK arasında imzalanacak 'Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi'yle, TÜRKPATENT'in yazılım altyapısını yapay zeka teknolojileriyle güçlendireceklerini kaydeden Bakan Kacır, "24 aylık zaman diliminde gerçekleşecek proje sayesinde halihazırda kurumumuzun bünyesinde farklı yazılımlarda yürütülen iş süreçleri arasında entegrasyonu güçlendirerek iş akışlarını sadeleştireceğiz. Kurum içi koordinasyonu artıracak ve kullanıcı deneyimini iyileştireceğiz. Devreye alacağımız yeni yazılım altyapısının can damarını ise yapay zeka destekli sistemler oluşturuyor. Artık kurumumuz bünyesinde gerçekleşen başvurular yapay zeka destekli sistemler sayesinde çok daha hızlı analiz edilerek benzersizlik araştırmaları daha etkin şekilde yapılacak ve süreçler otomatikleştirilerek, değerlendirme süreleri minimum seviyeye inecek. Bu yeni altyapı, başvuru sahiplerine hem zaman kazandıracak hem de başvuruların doğruluğunu artırarak uluslararası standartlarda bir hizmet sunulmasını mümkün kılacak" değerlendirmesinde bulundu.

'COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ SAYIMIZI 29'A ÇIKARDIK'

Bakan Kacır, 1680 yerli coğrafi işaret tesciliyle Türkiye'nin Çin'den sonra dünyada ikinci sıraya yükseldiğini belirterek, "Ticarileşme ve uluslararası markalaşma hususunda önemli bir adım olan Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili sayımızı da geçtiğimiz yıl 18'den 29'a çıkardık. Zengin kültürel değerlerimizi, tarihi birikimimizi, bu toprakların bereketini, ürünlerimizin hikayelerini bir araya toplayarak geniş kitlelere taşıyacağımız etkinlikleri 2025'te hep birlikte icra edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra TÜRKPATENT ve TÜBİTAK arasında 'Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi'ne ilişkin imzalar atıldı.