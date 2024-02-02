İçişleri Bakanı Yerlikaya: Deprem konutlarının anahtar teslim törenleri başlıyor

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'dayız. Dünyada başka bir örneğine rastlanmayacak hızda, 41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkine 'Bismillah' diyerek başlıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya, 6 Şubat 2023'te sabaha karşı ilk deprem haberinin geldiği andan itibaren yapılan çalışmalara ilişkin, "Saat 04.30'da AFAD tarafından, Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerimize, 'deprem bölgelerine intikal edin' talimatı verildi. Saat 04.40'ta nöbetçi AFAD ekibimiz tarafından Osmaniye Bilgi Apartmanı'ndan ilk vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Diğer illerdeki nöbetçi AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına süratle başladı. AFAD; depremden sadece 45 dakika sonra, saat 05.02'de ise TAMP'daki (Türkiye Afet Müdahale Planı) en üst seviye olan ve uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan 4'üncü seviye acil durum ilan etti" ifadelerini kullandı.

'ETKİ ALANI BAKIMINDAN DÜNYA LİTERETÜRÜNE GEÇTİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, deprem felaketinin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin neredeyse tüm üyelerinin görevlendirildiğini aktaran Yerlikaya, "Maalesef 6 Şubat'ta milletçe 'Asrın Felaketi'ni yaşadık. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede, ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti" dedi.

'128 MİLYAR 949 MİLYON LİRA YARDIM TOPLANDI'

Depremin açtığı maddi yaraların sarılması için Türk Kızılay ve AFAD öncülüğünde başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında, 128 milyar 949 milyon lira toplandığını belirten Yerlikaya, "Bunun 79 milyar 263 milyon lirası harcandı. Bağış hesaplarımız ile ilgili bütün süreçler ve veriler şeffaf bir şekilde 15 günde bir AFAD kurumsal web sitesinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Büyük bir hassasiyetle durduğumuz bir başka konuysa hasar tespitlerinin yapılması ve enkazların kaldırılmasıydı. Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazı, 68 günde tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı 200 bin 401 binadan 166 bin 602'sinin enkazı kaldırıldı. Şu ana kadar hacme göre enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi. Geriye kalan enkaz kaldırma süreçleri de yoğun bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN VARDIR'

Depremde evlerini kaybeden vatandaşların hak sahipliği sürecini titizlikle yürüttüklerini söyleyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu süreci, 30 Mayıs 2023 tarihinde başlattık. 389 bin konut, 40 bin 658 iş yeri ve 11 bin 531 ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi. İl, ilçe ve kırsal alanda toplam 250 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. Yeni ihaleleri de yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremin ilk günlerinden itibaren depremzede vatandaşlarımıza, 'Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Bu felaket, Türkiye Yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak' demişti. Hamdolsun öyle de oldu. İşte yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'dayız. Dünyada başka bir örneğine rastlanmayacak hızda, 41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkine 'Bismillah' diyerek başlıyoruz. 4 Şubat'ta Gaziantep'te, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ve ilerleyen günlerde de diğer illerimizde, inşallah bu törenlerimizi gerçekleştireceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza söz verildiği gibi konutlarını teslim edeceğiz. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki devletimiz, milletimiz için vardır. ve bu güçlü devlet, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi biz bugüne kadar Van'daki o büyük depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de, Malatya'da, Elazığ'da ve İzmir'deki o depremleri nasıl atlatıp oradaki binaları, süratle yaparak nasıl sahiplerine teslim ettiysek, aynı şekilde 11 ilimizde de bunu süratle gerçekleştirecek ve inşallah konutlarını sahiplerine teslim edeceğiz."

Yerlikaya, "Yardım çağrımıza kulak veren tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Halen bölgede çalışmaya devam eden arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.