Yerlikaya'nın Oğlu İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Yerlikaya'nın Oğlu İçin İnceleme Başlatıldı

Yerlikaya\'nın Oğlu İçin İnceleme Başlatıldı
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Türkiye Güreş Federasyonu, Hamza Yerlikaya'nın oğluyla ilgili hakem müdahalesini araştıracak.

(ANKARA) - Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın, oğlunun mağlup olduğu müsabakanın ardından mindere girerek hakemin üzerine yürüdüğü olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Federasyon, "Uygunsuz müdahale, baskı veya saygısızlık, unvanı ve sıfatı ne olursa olsun kabul edilemez" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun mağlup olduğu müsabakanın ardından mindere girerek hakemin üzerine yürüdüğü olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya'nın, hakem kararlarına tepki göstererek tribünden mindere atladığı ve hakemin üzerine yürüdüğü, daha sonra hakemi kolundan tutarak salon dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, müsabaka alanına müdahale edildiği ve minder amiri hakeme yönelik "istenmeyen olayların" yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"25 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası müsabakalarının son gününde, spor alanlarının ruhuna, fair-play ilkelerine ve spor ahlakına bağdaşmayan müsabaka alanına müdahale ve minder amiri olan hakemimize yönelik istenmeyen olaylar yaşandığı tespit edilmiştir.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak temel önceliğimiz; Türk güreşinin geleceği olan minik sporcularımızın güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmelerini sağlamaktır. Sahada görevi başında olan hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı veya fiziksel/sözel saygısızlık, unvanı ve sıfatı ne olursa olsun kabul edilemez.

Söz konusu müsabaka esnasında sözlü baskı ile başlayan ve sonrasında süre gelen olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup, müsabaka gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutulmuştur.

Federasyonumuz, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerinin takipçisi olacak; Türk sporunun saygınlığını ve hakemlik makamının otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yerlikaya'nın Oğlu İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

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