Yeryüzü Doktorları, 'Hayat Kurtarılmaya Aç' kampanyasına destek çağrısı yapıyor

Yeryüzü Doktorları, açlıkla mücadele eden insanlara dikkati çekmek için başlattığı "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyasına destek çağrısı yaptı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, gıdaya erişimin olmadığı ve şiddetli açlığın yaşandığı ülkelerde binlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan malnütrisyon (yetersiz beslenme) hastalığına karşı mücadele eden dernek, riskli grup olan anne ve çocuklara ulaşmak için çalışıyor.
Dernek Afganistan, Yemen, Somali ve Çad'da kurduğu beslenme sağlığı merkezlerinde açlığın neden olduğu sağlık sorunlarına tıbbi beslenme tedavileriyle müdahale ediyor.
Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'da kumanya dağıtılırken iftar sofralarıyla ramazanın sevinci yaşatılıyor.
Yurt içinde de deprem bölgesine yardımlarını sürdüren dernek, İsrail'in saldırıları sonucu açlık kaynaklı ölümlerin yaşandığı Gazze'de de yardım faaliyetlerine devam ediyor.
"156 binden fazla kişiye beslenme tedavisi uyguladık"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, yıllardır dünyada farklı farklı sebeplerle ortaya çıkan açlık krizine karşı faaliyet gösterdiklerini belirtti.
Güney, açlığın uzun vadede insanın tüm sindirim sistemini bozduğunu, kişinin ölümüne neden olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Dernek olarak bugüne kadar 1 milyon 300 binden fazla kişiye beslenme muayenesi ve 156 binden fazla kişiye beslenme tedavisi uyguladık. Şimdi ise 4 ülkede kurduğumuz 21 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibimizle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl da yardımlaşma ve dayanışma vakti olan ramazan ayı vesilesiyle duyurduğumuz 'Hayat Kurtarılmaya Aç' kampanyamıza herkesten destek bekliyoruz. Unutmayın, gerçekleştirilen beslenme tedavileri ve sağlanan gıda destekleri sayesinde açlıktan ölmek üzere olan bir insanın hayatını kurtarmak mümkün. Gelin, birlikte hayat kurtaralım."
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