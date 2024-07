Demirci\'de Güzellik Salonu İşletmecisinin Ölümüyle İlgili Tutuklu Yargılanan Komiser Yardımcısı Beraat Etti

Güncel

MANİSA'nın Demirci ilçesinde polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın (27) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız (28); suçu sabit görülmeyerek beraat etti.

?Demirci ilçesindeki polis lojmanında geçen yıl 14 Nisan'da, saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Akbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Doğan Can Yıldız, sevk edildiği hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine 19 Nisan'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Yıldız, bu kez tutuklandı.

'SEKME YÖNÜ DE İNCELENDİĞİNDE, MERMİ ÇEKİRDEĞİNİN O POZİSYONDA BULUNMA İHTİMALİ YOK'

Doğan Can Yıldız hakkında Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, mermi çekirdeğinin Yeşim Akbaş'ın sağ temporoparietal bölgesinden girip sol temporal bölgeden vücudu terk ederek tavana çarptığı hususu dikkate alındığında; kovanın olay yerinde ne amaçla bulunduğu belli olmayan, evin tabanından da bağımsız yaklaşık 20 santim uzunluğundaki 3 santim enindeki beyaz bir mermer blok üzerinde yan yatmış şekilde, çekirdeğin de hemen bloka bitişik vaziyette bulunmasının böyle bir pozisyonda intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Çekirdeğin sekme yönü de incelendiğinde, o pozisyonda bulunma ihtimalinin olmadığına da iddianamede yer verildi. Ayrıca Akbaş'ın sağlak olduğu ve merminin sağ taraftan girdiği hususu nazara alındığında her iki elinden atış artığı çıkmasının mümkün olmadığı belirtildi.

'ELİNDEKİ KAN İZLERİNİ KOLONYA İLE SİLMİŞ'

İddianamede; daha önceki ifadesinde yüzündeki yaralanmayı sevdiği kedinin yaptığı ve vücudundaki izlerin görev yaptığı sırada yakaladığı suçlu ile boğuşurken olduğunu ileri süren Doğan Can Yıldız'ın, olaydan sonra hemen üzerini değiştirdiği, elinde ve tırnak aralarında bulunan kanı silmek için kolonya kullandığı vurgulandı. Yeşim Akbaş'ın sol el tırnak aralarındaki doku örneklerinin Yıldız'ın doku örneği ile örtüştüğüne de dikkat çekildi. Doğan Can Yıldız'ın olaydan hemen sonra üzerinde gördükleri şortta ve görmedikleri ikinci bir şortta atış artığının tespit edilmesinin de hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu kaydedildi. Yıldız'ın, görevinde kullandığı beylik tabancasıyla Akbaş'ı, başına tek el ateş ederek öldürüp, 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarını işlediğine yönelik yeterli delil oluşturduğu belirtildi.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22 Mart'taki ilk duruşmada tutuklu sanık Doğan Can Yıldız hakkındaki tüm suçlamaları reddederek Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp intihar ettiğini söyledi. Duruşmada dinlenen tanıklar ise Yeşim Akbaş'ın hayat dolu bir insan olduğunu, intihar etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Doğan Can Yıldız, hayatını kaybeden Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, tarafından hazırlanan bilirkişi raporu okundu. Raporda Yeşim Akbaş'ın aldığı alkolün ve kullandığı ilaçların etkisiyle intihar etmiş ya da etmemiş de olabileceği belirtildi. Raporda ayrıca, Akbaş'ın silahı tutuş şekliyle de intihar etmiş ya da etmemiş de olabileceği kaydedildi.

Bilirkişi tarafından verilen bu rapor hakkında tarafların avukatları söz aldı. Akbaş Ailesi'nin avukatı Barış Özbay, bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu ve taraflı olduğunu ifade ederek bir heyet tarafından yeniden rapor hazırlanarak mahkemeye sunulmasını talep etti. Sanık avukatları ise komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın bilirkişi raporuna göre de masum olduğunu ve üzerine atılı tüm suçlardan aklandığını belirterek beraatini talep etti. Sanık avukatları ayrıca dosyada Yıldız'ın söz konusu eylemi gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil bulunmadığını belirtti.

'ŞAHSIMA AİT EN UFAK BİR DELİL YOK, BERAATİMİ İSTİYORUM'

Sanık Doğan Can Yıldız ise "Yeşim'i çok seviyordum. Keşke hayatta olsaydı. Olaydan sonra onu kurtarmak için elimden geleni yaptım ama ne yazık ki kurtaramadım. Bu olayla bir ilgim olmadığını, daha önceki duruşmalarda da söyledim. Her iki bilirkişi raporunda da şahsıma ait en ufak bir delil yok. Bu nedenle beraatimi istiyorum" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tarafların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını açıklayıp, sanık Yıldız'ın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasın talep etti. Mütalaanın ardından duruşmaya 20 dakika ara verildi.

BERAAT ETTİ

Aranın ardından mahkeme heyeti, suçunun sabit olmaması nedeniyle tutuklu sanık Doğan Can Yıldız'ın 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verdi.

'BUGÜN YAVRUMUN KEMİKLERİ SIZLADI'

Mahkeme çıkışında maktul Yeşim Akbaş'ın yakınları gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi. Mahkemenin kararına tepki gösteren Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, "Benim kızım intihar etmedi. Bugün beklediğimiz adalet sağlanmadı. Ama Türkiye'de adaletin olduğuna inanıyorum. Bugün alınan bu kararla kızımın kemikleri sızladı" dedi.

'KARARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

Akbaş ailesinin avukatlarından Barış Özbay da "Bugün Yeşim Akbaş'ın duruşması için buradaydık. Karar duruşması olacağını beklemiyorduk. Çünkü dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu konuyu, olayı çözebilecek nitelikte olmadığı gibi yanlı ve tam anlamıyla sanık bakış açısıyla ele alınmış bir değerlendirmeydi. Biz itirazlarımızı sunduk ancak mahkeme itirazlarımızı kabul etmeyerek konuyla ilgili mütalaa istedi. Savcılık sanığın kadına yönelik kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istese de mahkeme intihar edip etmediği ya da öldürülüp öldürülmediği konusunda bir şüphe oluştuğunu belirterek beraat kararı verdi. Biz bu kararın takipçisi olacağız. Çünkü Yeşim intihar edebilecek birisi değil. Verilen bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.