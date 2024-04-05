Yılın ilk çeyreğinde en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yılın ilk çeyreğinde en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yılın ilk çeyreğinde en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford olarak sıralandı.

05.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yılın ilk çeyreğinde en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford olarak sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Mart sonu itibarıyla binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 39 bin 983 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 36 bin 63 satışla Renault ve 21 bin 751 adetle Ford takip etti.

Volkswagen 18 bin 587 satışla dördüncü, Toyota 17 bin 589 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında lider Renault

Otomobil satışları ele alındığında 3 aylık dönemde en fazla satılan marka 32 bin 24 adetle Renault olurken onu 23 bin 892 satışla Fiat, 15 bin 467 ile Chery izledi.

Toyota, 14 bin 337 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Peugeot, 12 bin 980 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde ilk çeyrekte Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları ilk çeyrek için 4 bin 145 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 375'te kaldı.

Lüks otomobil grubunda ilk çeyrekte 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 adet Bentley, 6 Lamborghini, 5'er adet Aston Martin ile Ferrari satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, ilk çeyrekte 16 bin 91 adet satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 13 bin 438 ile Ford, 6 bin 258 ile Volkswagen izledi.

Citroen, 4 bin 882 satışla dördüncü, Renault, 4 bin 39 adetle beşinci oldu.

İlk çeyrekte markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: OCAK-MART 2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO03233230000323323
ASTON MARTIN055000055
AUDI04,1954,19500004,1954,195
BENTLEY0121200001212
BMW03,9303,93000003,9303,930
BYD05505500000550550
CHERY015,46715,467000015,46715,467
CITROEN012,60212,60204,8824,882017,48417,484
CUPRA02,0412,04100002,0412,041
DACIA010,89910,899000010,89910,899
DFSK08686084840170170
DS08018010000801801
FERRARI055000055
FIAT23,68920323,89210,8065,28516,09134,4955,48839,983
FORD318,2828,3139,5093,92913,4389,54012,21121,751
HONDA05,9365,93600005,9365,936
HONGQI044000044
HYUNDAI8,8004,15912,95901,4111,4118,8005,57014,370
ISUZU000235334569235334569
IVECO00006156150615615
JAGUAR0242400002424
JEEP01,0601,06000001,0601,060
KARSAN0004004040040
KG MOBILITY – SSANGYONG02,3312,331062562502,9562,956
KIA03,9153,91501,0511,05104,9664,966
LAMBORGHINI066000066
LAND ROVER05505500000550550
LEAPMOTOR0585800005858
LEXUS01451450000145145
MASERATI0686800006868
MAXUS0000636306363
MERCEDES-BENZ06,5506,55002,4062,40608,9568,956
MG 05,9495,94900005,9495,949
MINI03673670000367367
MITSUBISHI0121200001212
NETA0535300005353
NISSAN05,0275,02700005,0275,027
OPEL011,22911,22903,3583,358014,58714,587
PEUGEOT012,98012,98003,9483,948016,92816,928
PORSCHE02882880000288288
RENAULT25,9686,05632,02404,0394,03925,96810,09536,063
SEAT02,2832,28300002,2832,283
SERES011000011
SKODA09,5809,58000009,5809,580
SKYWELL0969600009696
SMART000000000
SUBARU0838300008383
SUZUKI02,0422,04200002,0422,042
TESLA03753750000375375
TOGG4,14504,1450004,14504,145
TOYOTA11,5322,80514,33703,2523,25211,5326,05717,589
VOLKSWAGEN012,32912,32906,2586,258018,58718,587
VOLVO03,4623,46200003,4623,462
TOPLAM: 74,165159,224233,38920,59041,54062,13094,755200,764295,519

Kaynak: AA

Türkiye, Renault, Ford, Fiat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın ilk çeyreğinde en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi
    11:35 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'de Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek bölgedeki durum ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili konuları ABD'li muhataplarına iletti. Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini ve KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Ayrıca, Tatar'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği de açıklandı.

  • Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
    11:35 Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

    Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılına ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları paylaşıldı.

  • Çıldır Kaymakamlığı tarafından personele iftar programı düzenlendi
    11:34 Çıldır Kaymakamlığı tarafından personele iftar programı düzenlendi

    Çıldır Kaymakamlığı, personeline yönelik düzenlediği iftar programıyla bir araya geldi. Kaymakam M. Enes İpek ve eşi Emine İpek, kaymakamlık personeli ve aileleriyle birlikte Çıldır taziye evinde gerçekleştirilen iftar yemeği programında buluştu. İftar sonrası davetlilerle ilgilenen Kaymakam İpek ve eşi, teşekkürlerini iletti.


10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
10:06 Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
09:51 Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
11:27 Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
10:51 Şırnak’ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı Şırnak'ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı
10:35 Dolar, euro bugün ne kadar oldu İşte kurların son hali Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurların son hali
10:27 Altın piyasalarında son durum ne İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:16 Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece’den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece'den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 11:38:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yılın ilk çeyreğinde en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement