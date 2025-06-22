YKS AYT Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika
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YKS AYT Sınavı Gerçekleşti

YKS AYT Sınavı Gerçekleşti
22.06.2025 14:35
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YKS'nin AYT oturumu saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar zorlandıklarını belirtti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15'te başladı. Sınav öncesi adaylar, sınav giriş belgeleri ve kimlikleriyle sabah erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Birçok öğrenciye anne ve babaları eşlik ederken, görevliler adayları kimlik kontrolleri sonrası binalara aldı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise sınava alınmadı.Adayların 180 dakikada 160 soruya yanıt verdiği AYT saat 13.15'te sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15'te başladı. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Anne ve babalarıyla sınava girecekleri okullara giren adaylar görevlilerin gözetiminde binalara alındı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise içeri giremedi. Üniversite adayları YKS'de ikinci oturum olan AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2 testinde 40, Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde de 40 olmak üzere 160 soruya yanıt verdi. 180 dakika süren sınav saat 13.15'te sona erdi. Sınav çıkışında bazı adaylar soruların zor olduğuna dikkat çekti. Özellikle sayısal testlerdeki bazı soruların belirleyici olduğu ifade edildi. Bazı adaylar sınav salonlarından erken ayrılırken, bazıları ise sürenin tamamını kullandı. Adaylardan kimileri süreyi yeterli bulurken, kimileri ise zaman yönetimi konusunda zorlandığını belirtti.

VELİLER ÇOCUKLARINI BEKLEDİ

Gençlerin yanı sıra bazı yetişkin adaylar da sınava katıldı. Sınav saati geldiğinde okul bahçesinde bekleyen veliler dışarı alındı. Okula girişler kapatıldı. Veliler, çocuklarını dışarıda araçlarında, kaldırımlarda, duraklarda ve çevredeki banklarda bekledi. Bazı veliler ise Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek sınavın bitmesini bekledi.

'ANNEM SINAVA GİRDİ; HUKUK OKUMAK İSTİYOR'

Anne ve babalar çocuklarını beklerken, Efe Memiş ise sınava giren annesini okul dışında bekledi.Memiş, "Bu sene annem girdi sınava. Seneye ben gireceğim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şimdi bekliyoruz annemi. Nasıl bir puan yapacak hiçbir fikrim yok. Heyecan var. Seneye ben de gireceğim için ekstra bir heyecan var. Umarım iyi bir motivasyon olur bana da annemin başarısı. Hadi hayırlısı diyelim. Birşey diyemiyorum şu anda. Hukuk için şimdi deneme yapmak istedi. Kendi deneyecek. Özellikle Edebiyatta ben başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Onun dışında diğer şeylerde çok emin değilim ama bakacağız artık. Annem Hukuk okumak istiyor" dedi.

'BAŞARILAR DİLİYORUM'

Kızını bekleyen Engin Elif ise, "Bakırköy'de oturuyorum. Kızımla geldim ben de. Bekliyorum bunu. Başarılar diliyorum. Zihin açıklığı versin Rabbim, başka birşey söyleyemiyorum. Çalıştı sayılır. Artık bilmiyorum. Sonuçları bekleyeceğiz" dedi.

'ANNEMİ BEKLİYORUM; ÇOK ÇALIŞTI'

Annesini beklediğini söyleyen Hatice Alaca, "Annemi bekliyorum. O girdi. Çok çalıştı. Heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Onu bekliyorum. Bütün öğrenciler istedikleri yerleri kazanırlar. Hepsine şans diliyorum. Dua ediyorum hepsi için. Başarılar" dedi.

'MATEMATİĞİ YETİŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Ben şimdi bundan 24 sene önce sınava girdiğini söyleyen Sermin D. "Bundan 20- 24 sene önce girdim üniversite sınavına. 24 sene sonra tekrar bir deneyeyim dedim. Dünkü sınav biraz daha bizim gördüğümüz konulardı. Bugünkü sınav çok daha çalışmadığımız konulardı. Yeni nesil biraz daha bu müfredata hakim. Dünkü konularda da şöyleydi. Matematiği mümkün değil yetiştirmek. Türkçe biraz daha akıyordu. Matematik için sorulara daha fazla aman ayırmak gerekiyordu. Soruyu okunması ve ona kanalize olmak biraz zaman alıyordu. Yani dünkü için konuşursam matematikte zaman çok yetersizdi bence, bana göre. Bugünkü için de dediğim gibi Türkçe yine bence gidiyordu. Sosyal Bilimler daha iyiydi. Fen bilimleri daha iyiydi. Matematikte yine zorlandım diyebilirim" dedi.

'KOLAYDI ÇOK ZOR DEĞİLDİ'

Geometriyi çok zor bulduğunu söyleyem Meryem Altay, "Sınav genellikle zordu. Geometri bayağı zordu. Geometriyi çok dokunamadım zaten. Matematik zaten önceki senelere göre aynıydı, bir zorluğu yoktu. Sadece Trigonometri ve İntegral biraz fazla zordu. Edebiyata baktım hatta zamanım fazla kaldı. Birkaç sorusu yapılabilirdi bence. İlk 5-6 sorusu çok kolaydı. Ben yaptım ve bitirdim. Fen Bilimleri'nde de Biyoloji zordu ve Fiziği zorlamışlardı. Kimya ortalamaydı. Hatta sorular çok benzerdi izlediğim videolara göre. Kolaydı çok zor değildi" dedi.

'ZOR BİR SINAVDI'

53 yaşında Halkla İlişkiler Bölümü'ne girme hayali kuran Berlin Çabuker ise, "Sınav biraz zordu geçen yıllara nazaran. Zor bir sınavdı. Tabii gençlerimiz daha iyidir, belki çalıştıkları için. Ben denemek için girmiştim. 53 yaşındayım. Halka İlişkiler Bölümü istiyorum" dedi.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA

YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), saat 15.45'te yapılacak. Sınav sonuçları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YKS AYT Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika

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