YKS'ye girecek adaylar için hava durumu uyarısı - Son Dakika
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YKS'ye girecek adaylar için hava durumu uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, YKS'ye girecek adayları uyararak, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de yağış beklendiğini söyledi. Ankara'da üç gün boyunca yağış beklenirken, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların düşeceği ancak hafta başından itibaren tekrar yükseleceği belirtildi.

05.06.2024 16:11
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, bu hafta sonu YKS'ye girecek adayları uyardı. Acar, " İç Anadolu Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de maalesef yağış var sınav günlerinde. Cuma, cumartesi, pazar günleri yağış bekliyoruz" dedi. Ankara'da üç gün boyunca yağış beklendiğini belirten Acar, " İstanbul'da da İzmir'de de sıcaklıklar görece biraz düşecek hafta sonu. Ancak hafta başından itibaren tekrar yükselişe geçecek" bilgisini verdi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Yurt genelinde mevsim normelleri üstünde seyreden hava sıcaklıklarının 2-3 günlüğüne mevsim normalleri civarına ineceğini bildiren Acar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız son değerlendirmelere göre, bir haftalık periyotta ülkemizin özellikle güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak cuma gününden itibaren iç kesimlerde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış bekliyoruz. Bu yağışların cumartesi günü özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olma ihtimali var, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Öğleden sonraları yıldırım, şimşek, yerel dolu yağışı üreten bir yağıştan bahsediyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olmalılar."

"İç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerine düşecek, sonra yeniden yükselecek"

Yağışlarla beraber cuma gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların biraz düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini belirten Acar, "Ancak mevsim normalleri civarına kadar düşebilir. Önümüzdeki hafta başından itibaren ise sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek. Yani sıcak bir haziran geçireceğiz gibi duruyor, en azından haziranın ilk 15-20 günlük periyodunda." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının özellikle güney bölgelerde mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyrettiğini vurgulayan Acar, " Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Aydın çevrelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi geçti. Cuma gününe kadar da yine aynı şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cuma gününden sonra biraz düşüş var. Ancak bu düşüş 2-3 günlük periyodu kapsayacak. Daha sonra önümüzdeki hafta başından itibaren tekrar sıcaklıkların yükselişe geçeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Acar, 3 milyon 120 bin 878 kişinin katılacağı YKS'nin yapılacağı 8-9 Haziran'da beklenen hava durumuna ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. İç kesimlerde yağış var. İç Anadolu bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de maalesef yağış var sınav günlerinde. Cuma, cumartesi, pazar günleri yağış bekliyoruz. Ama sıcaklık anlamında yağışla beraber bir düşüş var. Aslında yağış geçtikten sonra önümüzdeki hafta başından itibaren sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek. Ama yağışın olmadığı yerlerde yine mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde sıcaklıklar görülecek. Mayıs ayında biraz mevsim normalleri civarındaydı sıcaklıklar. Zaten ılık bir kış geçirdik siz de fark etmişsinizdir. Fakat ekstrem bir durum şu an için görmüyoruz."

"Ankara'da 3 gün yağış var, ani sel üretme riskine sahip"

Acar, Ankara'da üç gün boyunca yağış beklendiğini vurgulayarak, "Bu yağışlar mevsim itibarıyla kısa süreli yerel, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olur. Dolayısıyla ani sel üretme riskine sahip. Buna da dikkat etmek lazım. İstanbul ve İzmir için herhangi bir durum yok şu an için. Ama sıcaklık anlamında uyarımız var. İstanbul'da da İzmir'de de sıcaklıklar görece olarak biraz düşecek hafta sonu. Ancak hafta başından itibaren tekrar yükselişe geçecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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