YÖK: Yeni açılan yapay zeka temelli bölümler yoğun ilgi gördü

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sıralamasında en üstlerde yer alan öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümlerin başında, 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği' ile 'Veri Bilimi ve Analitiği' bölümlerinin geldiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla üniversitelerde faaliyete geçen yapay zeka temelli teknoloji ve bilişim alanlarındaki yeni bölümler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yüksek sıralamadaki öğrencilerden büyük ilgi gördü. 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği', 'Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi', 'Veri Bilimi ve Analitiği', 'Robotik ve Yapay Zeka' ve 'Yapay Zeka Operatörlüğü' gibi yeni lisans ve ön lisans bölümleri, yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edildi. 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği' ile 'Veri Bilimi ve Analitiği' bölümleri de bu yıl tercih listelerinde üst sıralarda yer aldı. YKS sonuçlarına göre; fen bilimlerinde üst sıralarda yer alan öğrenciler, 2024'te 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği' bölümlerini tercih etti.

TIP İLE MÜHENDİSLİĞİN ÖNÜNE GEÇTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü 3 bin 51, Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü 3 bin 793, İstanbul Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü'ne 4 bin 963'üncü sıradan öğrenci yerleşti. Öğrenciler, geçmişte daha popüler olan tıp fakültelerine ve diğer mühendislik fakültelerine girebilecek puanı elde etmelerine karşın tercihlerini yapay zeka temelli programlardan yana kullandı. Bu veriler, yeni teknolojiler alanında yapılan yatırımların ve Yükseköğretim Kurulu'nun bu yönde açtığı yeni programların öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını gösterdi. Bu yıl açılan lisans programlarında, 'Veri Bilimi ve Analitiği'ne 234, 'Yapay Zeka Mühendisliği'ne 250 öğrenci kabul edilirken, 'Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi'nde öğrenim gören öğrenci sayısı 108'e ulaştı. Öte yandan ön lisans programlarında da yoğun bir talep yaşandı. 'Robotik ve Yapay Zeka' ön lisans programına 193 öğrenci yerleşti.

'MÜFREDAT ÜZERİNDE TİTİZ ÇALIŞMA YAPILDI'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güray Güler, "Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü açılırken müfredat üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu, farklı üniversitelerden uzmanların yer aldığı bir komisyon kurarak ders programını titizlikle hazırladı. İTÜ olarak bu çalışmalara hocalarımızla katkı sunduk ve 2024-2025 akademik yılında bölümümüzü ilk kez açtık. Toplamda 30 kontenjanımız bulunuyor ve yeni bir bölüm olmasına rağmen öğrenci profilimiz oldukça başarılı" dedi.

'VERİ BİLİMİ, GELECEĞİN MESLEĞİ'

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yasin Ulukuş, "'Veri Bilimi ve Analitiği', disiplinler arası bir yapıya sahip. Veri bilimciler, finans, tıp ve enerji gibi farklı sektörlerdeki sorunları çözmek için diğer alan uzmanlarıyla birlikte çalışır. Yapay zeka ile benzer temellere dayanan veri bilimi, daha çok insana dokunan problemlerin çözümünde ön plana çıkar. Veriyi anlamlandırmak her zaman işimizin bir parçasıydı. Ancak günümüzde, çok büyük verilere erişebilmek ve bu verileri anlamlandırmak için daha karmaşık yöntemlere ihtiyaç duymamız, veri bilimini geleceğin mesleği haline getiriyor" diye konuştu. Ulukuş, yapay zeka temelli program mezunlarının veri bilimci, veri analisti ve veri mühendisi gibi pozisyonlarda geniş iş olanaklarına sahip olduğunu belirtti. Disiplinler arası bir alan olan veri biliminin, ekip çalışmasını ve insanlarla etkili iletişim kurmayı gerektirdiğini vurgulayan Ulukuş, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

'MEZUNLARI GENİŞ İSTİHDAM ALANI BEKLİYOR' İstanbul Üniversitesi Veri Bilim ve Analitiği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Üstündağ, "Veri analitiği departmanlarının hızla kurulduğu bir dönemde bu alanda istihdam yaratabilmek yani yeterli yetkinliklere sahip iş gücünü ortaya koyabilmek için gerekli olan bütün yetkinlikleri sağlayacak ders programlarını oluşturduk. Onun için de özellikle veri bilimi ve veri biliminin sektörel uygulamaları burada önem arz ettiğini düşünüyorum ve bunu göz önüne alarak dersler hem teorik bazda hem de uygulamalı bazlı tasarlandı" dedi. Mezunların geniş bir iş alanında çalışma fırsatına sahip olduğunu belirten Üstündağ, "Finans sektöründen tutun da perakende sektörüne veya endüstriyel imalat alanından lojistiğe kadar, telekomünikasyonun da işin içinde olduğu çok fazla farklı sektör var. Tüm şirketler kendi içinde artık veri analitiği ve veri bilimi ile ilgili departmanlarını oluşturmaya başladılar" açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLER ÖNCÜ OLACAK

Prof. Dr. Üstündağ, öğrencilerin temel olarak veriyi analiz etme ve modelleme yetkinliğine sahip olacaklarını kaydederek, "Bu modelleme yetkinliği onların otomasyon sistemlerinin kurulması ve onların geliştirilmesini sağlayan bir altyapı verecek. Sonuçta baktığınız zaman yapay zekanın geldiği nokta özellikle insanlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin otomasyonuna doğru giden bir trend ve bir süreç var ve bu süreç dahilinde verilerin doğru şekilde okunması, analiz edilmesi ve burada birtakım modellerin geliştirilmesi ve bu modeller üzerinden de otomatize yapıların oluşturulması söz konusu olacak. İşte bizim mezunlarımızın bu anlamda yetkinliğe sahip olacaklarını ve bu yapay zeka destekli sistemlerin kurulmasında ön ayak olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

'GÜVENEREK BU BÖLÜMÜ İLK SIRALARIMA YAZDIM'

Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü öğrencisi Fatma Elif Uçar, tercih sürecini şu şekilde anlattı: "YKS'de 6 bininci sırada yer alarak İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü'nü tercih ettim. Lise dönemimden itibaren matematik ve yazılım ağırlıklı bir alanda ilerlemek istediğimi biliyordum. Tercih döneminde çevremdekiler, 'Yeni bir bölüm, emin misin' diye sorsa da güvenerek bu bölümü ilk sıralarıma yazdım. Veri bilimini seçtiğinizde temel bilimlerden tıbba, marketing ve finans gibi alanlara kadar birçok farklı alana yönelebilme imkanınız oluyor. Bölümün bu kadar çok yönlü ve geniş bir yelpazeye hitap etmesi benim için çok cazipti." Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Feyzan Nur Şenkaya da "YKS'de 7 bininci sırada yer aldıktan sonra bölümleri araştırmaya başladım. Ders programını incelediğimde Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü'nün ders içeriklerini ve çalışma şartlarını kendime çok uygun buldum" dedi.

'BU ÇEŞİTLİLİK BENİM İLGİMİ ÇEKTİ'

İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yiğit, bölüm tercih sürecini şu sözlerle aktardı:

"Bu bölümü seçerken kafamda birkaç soru işareti vardı, ancak ders programını inceleyince kararımı verdim. Bölümün geniş bir yelpazeye hitap etmesi ve birçok alana yönelme imkanı sunması beni etkiledi. Örneğin, bir istatistik kurumunda çalışabileceğiniz gibi yapay zeka alanına da yönelebilirsiniz. Bu çeşitlilik benim ilgimi çekti. Bölümümüz yeni olmasına rağmen hocalarımız ve eğitim kalitemiz oldukça iyi. Daha birinci sınıf öğrencisi olmama rağmen bir yapay zeka şirketinde staj yapıyorum ve parttime çalışma fırsatları bulabiliyorum. Bu durum, iş imkanları açısından umut verici."