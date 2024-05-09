Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle birçok kesimde trafik düzenlemeleri yapılmaktadır. İzmir-Çeşme Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, İstanbul-Ankara yolunun Bolu Dağı geçişi, Eceabat-Gelibolu-Keşan yolunun bazı kesimleri, Isparta-Eğirdir yolunun 14. kilometresi, Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometreleri, Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresi, Manisa-Turgutlu yolunun 8-15. kilometreleri ve Trabzon-Gümüşhane yolunun 42-54. kilometreleri gibi bölgelerde trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

09.05.2024 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti sol şerit kapatıldı. Bu bölgede ulaşım orta ve sağ şeritlerden sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle Lapseki istikametinde çalışma programına göre sağ veya sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İstanbul- Ankara yolunun Bolu Dağı geçişi 43-45. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.

Eceabat-Gelibolu- Keşan yolunun 62-65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta- Eğirdir yolunun 14. kilometresinde hidrolik sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla Isparta-Eğirdir gidiş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kütahya- Eskişehir yolunun (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) 31. kilometresindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 8-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerinde (Gümüşhane Çevre yolu) 10 tünelde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:56 Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda İşte masadaki rakam Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam
08:46 İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
23:08 Tel Aviv’de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale Tel Aviv'de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale
20:51 İsrail’den silah sevkiyatını durduran ABD’ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
08:06 Operasyonlar sürüyor “Ayazlar“ suç örgütü çökertildi Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
23:20 Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu Talisca, geri dönmek istiyor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 09:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement