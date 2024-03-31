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YOZGAT SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:29  Güncelleme: 19:31
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MERKEZ

Toplam Sandık : 188
Toplam Seçmen : 60.733
Açılan Sandık : 68
Açılan Sandık Oranı : % 36,17
Kullanılan Oy : 15.758
Geçerli Oy : 15.642
Katılım Oranı : % 73,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKAZIM ARSLAN% 35,85.600
MHPÖMER AÇIKEL% 31,554.935
AK PARTİCELAL KÖSE% 27,014.225
CHPÖZKAN ŞENGÜL% 2,44381
İYİ PARTİMUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN% 1,31205
SAADETZİYA KOÇAK% 0,7110
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU% 0,3148
DİĞER% 0,2946
BAĞIMSIZBEKİR KORKMAZ% 0,1727
DEVA PARTİSİMESUT YILDIRIM% 0,1625
DEM PARTİMERVE EYLÜL BÜTÜN% 0,1523
MİLLETMİRAÇ DENGİZ% 0,058
HÜDA PARRAMAZAN ZORLU% 0,023
DSPZEHRA ATAKAN% 0,012
BTPBEYZANUR KONUK% 0,012
TKHSEMİH GÜLDALI% 0,011
YTPSELAHATTİN YÜKSEL% 0,011
AKDAĞMADENİ

Açılan Sandık Oranı : % 36,17
Katılım Oranı : % 75,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEZİH YALÇIN% 52,472.093
AK PARTİFERUDUN DAŞTAN% 37,61.500
YENİDEN REFAHMURAT SELVİ% 4,24169
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÖK% 2,56102
CHPOĞUZ ERANIL% 2,1887
SAADETMÜCAHİT ERBAKAN ER% 0,832
DİĞER% 0,14
BAĞIMSIZALİ GÜL% 0,031
BAĞIMSIZMERT ŞAHİN% 0,021
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

BOĞAZLIYAN

Açılan Sandık Oranı : % 26,09
Katılım Oranı : % 76,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÖKHAN COŞAR% 50,281.241
CHPSİNAN BUDAK% 43,071.063
MHPCELALETTİN ÖZTÜRK% 5,75142
ZAFER PARTİSİDENİZ ALTINTAŞ% 0,4110
YENİDEN REFAHNAFİZ BAYER% 0,338
DİĞER% 0,082
İYİ PARTİBAKİ ŞAHİN% 0,041
SAADETFATİH DEMİR% 0,041
ÇANDIR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ÇAYIRALAN

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ÇEKEREK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KADIŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 85,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHDAVUT KARADAVUT% 44,51636
AK PARTİŞABETTİN AKSOY% 42,2603
MHPHASAN SEDAT AKSU% 13,01186
SAADETYUSUF TAHİR KOÇAK% 0,213
CHPALİ KIZILKAYA% 0,071
SARAYKENT

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 74,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KÖROĞLU% 54,011.272
AK PARTİAHMET ÖÇAL% 44,541.049
DİĞER% 1,1527
CHPRAMAZAN YALÇIN% 0,215
YENİDEN REFAHHARUN ERDOĞAN% 0,092
SARIKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 74,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN GÖZAN% 43,982.606
MHPALPASLAN ERBEK% 37,522.223
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN ERBİR% 7,44441
İYİ PARTİVAHİT ATEŞ% 5,59331
CHPBERKAY APSALMIŞ% 2,13126
YENİDEN REFAHMEHMET EMİN DURMUŞ% 2,08123
DİĞER% 1,165
SAADETİSHAK ŞENER% 0,138
BTPMACİT DELİBALTA% 0,032
SORGUN

Açılan Sandık Oranı : % 23,73
Katılım Oranı : % 77,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ERKUT EKİNCİ% 55,843.827
AK PARTİMURAT GÜRBÜZ% 34,692.377
YENİDEN REFAHHASAN ÇELİK% 4,66319
CHPSALİH SOYSAL% 1,84126
SAADETSALİH GÜVENÇ% 0,9364
İYİ PARTİŞENOL EDİSAN% 0,962
DEVA PARTİSİTEVFİK ATEŞER% 0,4732
DİĞER% 0,2215
BTPMEHMET ALİ TÜRKCAN% 0,1510
BAĞIMSIZMUSTAFA GÜLTEKİN% 0,1510
HÜDA PARAHMET ALAGÖZ% 0,075
DEM PARTİDOĞAN KARAKOÇ% 0,043
DSPİLHAN AKGÜL% 0,032
HKPBELGÜZAR TAŞDEMİR% 0,011
ŞEFAATLİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

YENİFAKILI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

YERKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 68,25
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ARSLAN% 27,972.913
CHPİLHAN YILMAZ% 25,412.646
MHPOĞUZHAN OĞUZ% 25,292.633
İYİ PARTİFERHAT YILMAZ% 17,871.861
YENİDEN REFAHMEHMET AĞAOĞLU% 2,77288
SAADETHÜSNÜ ZEKİ% 0,552
DEM PARTİTÜLİN ÜÇDAL% 0,1819
BTPMUSTAFA KIYICI% 0,011

Kaynak: AA

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