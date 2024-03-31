YOZGAT SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|188
|Toplam Seçmen
|:
|60.733
|Açılan Sandık
|:
|68
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,17
|Kullanılan Oy
|:
|15.758
|Geçerli Oy
|:
|15.642
|Katılım Oranı
|:
|% 73,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KAZIM ARSLAN
|% 35,8
|5.600
|MHP
|ÖMER AÇIKEL
|% 31,55
|4.935
|AK PARTİ
|CELAL KÖSE
|% 27,01
|4.225
|CHP
|ÖZKAN ŞENGÜL
|% 2,44
|381
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|% 1,31
|205
|SAADET
|ZİYA KOÇAK
|% 0,7
|110
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|% 0,31
|48
|DİĞER
|% 0,29
|46
|BAĞIMSIZ
|BEKİR KORKMAZ
|% 0,17
|27
|DEVA PARTİSİ
|MESUT YILDIRIM
|% 0,16
|25
|DEM PARTİ
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|% 0,15
|23
|MİLLET
|MİRAÇ DENGİZ
|% 0,05
|8
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ZORLU
|% 0,02
|3
|DSP
|ZEHRA ATAKAN
|% 0,01
|2
|BTP
|BEYZANUR KONUK
|% 0,01
|2
|TKH
|SEMİH GÜLDALI
|% 0,01
|1
|YTP
|SELAHATTİN YÜKSEL
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,17
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEZİH YALÇIN
|% 52,47
|2.093
|AK PARTİ
|FERUDUN DAŞTAN
|% 37,6
|1.500
|YENİDEN REFAH
|MURAT SELVİ
|% 4,24
|169
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÖK
|% 2,56
|102
|CHP
|OĞUZ ERANIL
|% 2,18
|87
|SAADET
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|% 0,8
|32
|DİĞER
|% 0,1
|4
|BAĞIMSIZ
|ALİ GÜL
|% 0,03
|1
|BAĞIMSIZ
|MERT ŞAHİN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
BOĞAZLIYAN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,09
|Katılım Oranı
|:
|% 76,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÖKHAN COŞAR
|% 50,28
|1.241
|CHP
|SİNAN BUDAK
|% 43,07
|1.063
|MHP
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|% 5,75
|142
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ALTINTAŞ
|% 0,41
|10
|YENİDEN REFAH
|NAFİZ BAYER
|% 0,33
|8
|DİĞER
|% 0,08
|2
|İYİ PARTİ
|BAKİ ŞAHİN
|% 0,04
|1
|SAADET
|FATİH DEMİR
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ÇAYIRALAN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ÇEKEREK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KADIŞEHRİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,85
|Katılım Oranı
|:
|% 85,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|DAVUT KARADAVUT
|% 44,51
|636
|AK PARTİ
|ŞABETTİN AKSOY
|% 42,2
|603
|MHP
|HASAN SEDAT AKSU
|% 13,01
|186
|SAADET
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|% 0,21
|3
|CHP
|ALİ KIZILKAYA
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 74,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KÖROĞLU
|% 54,01
|1.272
|AK PARTİ
|AHMET ÖÇAL
|% 44,54
|1.049
|DİĞER
|% 1,15
|27
|CHP
|RAMAZAN YALÇIN
|% 0,21
|5
|YENİDEN REFAH
|HARUN ERDOĞAN
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,5
|Katılım Oranı
|:
|% 74,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN GÖZAN
|% 43,98
|2.606
|MHP
|ALPASLAN ERBEK
|% 37,52
|2.223
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ OSMAN ERBİR
|% 7,44
|441
|İYİ PARTİ
|VAHİT ATEŞ
|% 5,59
|331
|CHP
|BERKAY APSALMIŞ
|% 2,13
|126
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|% 2,08
|123
|DİĞER
|% 1,1
|65
|SAADET
|İSHAK ŞENER
|% 0,13
|8
|BTP
|MACİT DELİBALTA
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,73
|Katılım Oranı
|:
|% 77,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|% 55,84
|3.827
|AK PARTİ
|MURAT GÜRBÜZ
|% 34,69
|2.377
|YENİDEN REFAH
|HASAN ÇELİK
|% 4,66
|319
|CHP
|SALİH SOYSAL
|% 1,84
|126
|SAADET
|SALİH GÜVENÇ
|% 0,93
|64
|İYİ PARTİ
|ŞENOL EDİSAN
|% 0,9
|62
|DEVA PARTİSİ
|TEVFİK ATEŞER
|% 0,47
|32
|DİĞER
|% 0,22
|15
|BTP
|MEHMET ALİ TÜRKCAN
|% 0,15
|10
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|% 0,15
|10
|HÜDA PAR
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,07
|5
|DEM PARTİ
|DOĞAN KARAKOÇ
|% 0,04
|3
|DSP
|İLHAN AKGÜL
|% 0,03
|2
|HKP
|BELGÜZAR TAŞDEMİR
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
YENİFAKILI
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
YERKÖY
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,25
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 27,97
|2.913
|CHP
|İLHAN YILMAZ
|% 25,41
|2.646
|MHP
|OĞUZHAN OĞUZ
|% 25,29
|2.633
|İYİ PARTİ
|FERHAT YILMAZ
|% 17,87
|1.861
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAOĞLU
|% 2,77
|288
|SAADET
|HÜSNÜ ZEKİ
|% 0,5
|52
|DEM PARTİ
|TÜLİN ÜÇDAL
|% 0,18
|19
|BTP
|MUSTAFA KIYICI
|% 0,01
|1
Son Dakika › Güncel › YOZGAT SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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