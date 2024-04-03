YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek - Son Dakika
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YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

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Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine yönelik itirazı YSK değerlendirdi. Yapılan itirazı kabul eden YSK, mazbatayı DEM Partili Abdullah Zeydan'a vereceğini duyurdu.

03.04.2024 18:46  Güncelleme: 19:18
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Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştırmış ve DEM Parti Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu. YSK yapılan itirazı kabul ederek mazbatanın DEM Partili Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.

31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti. Karara tepki gösteren DEM Partililer, Van ve Güneydoğu'daki birçok ilde protesto gösterisi düzenlemişti.

YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

MAZBATA ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLECEK

YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

VAN'DA DEM PARTİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazanmıştı. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kalmıştı.

YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
Abdulahat Arvas

Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti.

VAN VE BİRÇOK İLDE GÖSTERİLER YAPILMIŞTI

Mazbatanın AK Partili adaya verileceği açıklanınca DEM Partililer protesto gösterileri düzenlemişti. Van, Batman, Siirt ve Hakkari'de düzenlenen gösteriler nedeniyle sokaklar savaş alanına dönmüş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

YSK yapılan itirazı kabul etti! Van\'da mazbata DEM Parti\'ye verilecek

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Son Dakika Güncel YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Abdullah Çelik: Yşasın adalet adaletin olduğu yerde şidet olmaz adalete susamışız 174 41 Yanıtla
  • ferhat eser: helal olsun doğru kararı ayakta alkışlarız rabbim devletimizi korusun 138 19 Yanıtla
  • Enes Berk: Ya arkadaş bi işiniz de doğru olsun be. Terörist adama aday olabilir diyosun. Tamam aday yaptın peki niye sonradan adam seçimi kazanınca olmaz diyosun? Hadi böyle bişey yaptın niye kararından sonradan cayıyosun? Herşeyiniz fiyasko.. Herifler şimdi diyecek biz sokağa çıktık her yeri yakıp yıktık bizden korktular, bu yüzden mazbatayı bize verdiler. Birazcık mantık yahu ! 109 42 Yanıtla Mustafa Sağlam: Kendi kendime söyledim yaktık yıktık diye yaptılar aynısı yazmışsın. Çok yanlış bı karar başta aday etmiyeceksin 17 4 Gregor Samsa: Kesinlikle aynı fikirdeyim. 8 4
  • Mustafa POLAT: Haksızlık kime yapılırsa yapılsın vicdanı yaralar. İnsanlar Saddam’ın yaptığı katliamları değil haksızca idam edilmesini hatırlıyor.. 125 11 Yanıtla
  • Murat Zor: Kardeşlerim ölünce Türkmüsün Kürtmüsün demeyecekler. 100 20 Yanıtla
  • ibrahim seven: hangi görüşü savunursa savunsun halk tarafından seçilmiş birini yine halk indirir 74 19 Yanıtla Harun Çelik: Dislike veren beyin nöronu olmayanlar bu yoruma neden dislike verdiniz anlatında bizde bilelim adamın yorumunun hangi kısmına katılmadınız mesela ?? 8 5
  • Berat Yavuz: iyiki bu kadar tepki verildi haksızlık tepki koyarsnz sesiniz duyulur 49 13 Yanıtla
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