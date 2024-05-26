YTB, Türkiye-Belçika iş gücü anlaşmasının 60. yılı için resepsiyon düzenledi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile Belçika arasında 16 Temmuz 1964'te imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla Heusden-Zolder kentinde resepsiyon düzenlendi.

"Kuşaktan Kuşağa: Belçika'daki Türk Diasporası'nın 60. Yılı" adlı programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türk toplumunun Avrupa'daki varlık mücadelesini "büyük bir başarı hikayesi" olarak tanımlayan Sırakaya, Türk toplumunun işçi konumunda olan nesilden, hayatın her alanında var olan, istihdam sağlayan, iş üreten, katma değer oluşturan bir toplum haline gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu anlattı.

Avrupa Parlamentosu ve Belçika genel seçimlerinin yaklaştığına dikkati çeken Sırakaya, Türklerin Avrupa'da hem siyaset hem de ekonomi, kültür, spor, sanat alanlarında daha etkin olması gerektiğini vurguladı.

Zafer Sırakaya, Belçika'da etkin Türk sivil toplum kuruluşlarına, YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara bakışı tümüyle değiştirerek kıymet veren, oy kullanma ve temsil gibi haklar tanıyan, YTB, TİKA, Maarif, Yunus Emre Enstitüsü gibi başkanlıklarla hizmet veren bir anlayışı getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Bir başarı hikayesi"

YTB Başkanı Abdullah Eren de "60 yıllık mücadelenin neticesinde bugün Avrupa'da bir Türk milleti varlığından söz ediyoruz." dedi.

Eren, dilini, kültürünü bilmedikleri bir ülkede zor şartlar altında çalışarak hem değerlerini korumak hem geçimlerini sağlamak için çalışan Türklerin, aralarından Bakan Göktaş gibi onlarca önemli figür ortaya çıkarmasının "bir başarı hikayesi" olduğunu söyledi.

Belçika'da halihazırda iş insanı, akademisyen, bürokrat olan, özellikle erken dönemde gelerek cami ve kültür dernekleri kuran, sosyal faaliyetlere katılan 350 binin üzerinde nüfuslu bir Türk toplumu varlığının bulunduğunu belirten Eren, her birinin Türkiye Cumhuriyeti için ana vatanda yaşayan vatandaşlar kadar değerli olduğunu vurguladı.

Eren, YTB'nin tek hedefinin yurt dışında yaşayan vatandaşların hizmetini görmek, onların Türkiye ile bağlarının devamını sağlamak olduğuna işaret ederek, "Güçlü diaspora, güçlü Türkiye" şiarıyla çalıştıklarının altını çizdi.

Belçika'da Türk varlığı oluşturan, ilk göçmen nesile teşekkürlerini sunan Eren, Belçikalı Türk toplumunun bu ülkeye katkı sağlamaya devam edeceğine işaret ederek, "Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri çok seviyoruz." diye konuştu.

"En iyi uyum örneği"

Büyükelçisi Uysal da 60 sene önce imzalanan iş gücü anlaşmasının, yüzde 85'i Belçika vatandaşlığına da sahip olan Türk nüfusun buraya gelişinin yasal çerçevesini oluşturduğunu kaydetti.

"Dillerini bilmeden geldikleri ülkede canla başla zor işlerde çalışarak bugünkü konumlarına ulaşmaları takdire şayandır." ifadesini kullanan Uysal, birinci nesil vatandaşların gösterdiği azim, çaba ve sabrın çok kıymetli olduğunu, bu özellikler sayesinde Türklerin hikayesinin, "en iyi uyum örneği" olarak tarihe geçtiğini aktardı.

Uysal, doktor, avukat, akademisyen, mühendis, iş insanı konumuna gelen Türk vatandaşlarının çalışmalarının göğüs kabarttığına işaret ederek, "Türk toplumunun başarı hikayesinin yeni boyutlar kazanarak sürmesi hepimizin hedefi." diye konuştu.

Göç eden ilk nesil ve son nesil temsil edildi

Etkinliğin sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, göç eden birinci nesil adına Aziz Gel'e, 4. nesil adına da Büşranur Yüksel'e çiçek takdim etti.

Programda, halk müziği sanatçısı Kubat'ın saz sanatçısı babası, Belçika'ya ilk nesil göçmenlerden merhum Necati Kubat ve sivil toplum önderi merhum Sedat Kaya adına akrabalarına; Türk toplumuna yardımları vesilesiyle Belçikalı Tina de Gendt ve Dr. Ri de Ridder'e, ilk nesil Türk göçmen eşi vesilesiyle Müslüman olan "Güler" lakaplı Ghislaine Marie Ernestine'e, etkinlik için mekan sağlayan ikinci nesil göçmenlerden iş insanı Tamer Cankurtaranoğlu ve eşi Nilgün Cankurtaranoğlu'na plaket verildi.

Barış Manço da anıldı

Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço da etkinliğe katıldı.

Lale Manço, yaptığı konuşmada, merhum eşinin Türkiye ve Belçika'nın ortak değeri ve kültür elçisi olduğunu ve burada bulunmanın ailesi adına büyük bir onur olduğunu söyledi.

YTB Başkanı Eren, Manço'ya plaket takdim etti.

Müzik dinletisi

Etkinlik, Belçika'ya sazıyla gelen ilk Türk göçmen olarak bilinen Beringen Müzik Kulübü Başkanı İsmail Erdoğdu'nun saz dinletisi, Brüksel merkezli Intermelodi Derneği'nin konseri ile devam etti. Çocuk korosu da barış temalı şarkılar söyledi.

Resepsiyonun sonunda davetlilere Türk lezzetleri ikram edildi.