YTB, Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için İstanbul'da mezuniyet töreni düzenlendi.

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'ndaki "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne YTB Başkanı Abdullah Eren, İstanbul Valisi Davut Gül, başta Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci olmak üzere İstanbul'daki çeşitli üniversitelerin rektörleri ve mezunlar katıldı.

Farklı ülkelerden öğrencilerin eğitim süreçlerine dair kısa filmle başlayan törende 2024 yılı mezunlarını temsilen söz alan Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans bölüm birincisi Bosna Hersekli Fatıma Haracic ve Bursa Uludağ Üniversitesi Temel İslam Bilimleri bölümünde yüksek onur derecesiyle doktora eğitimini tamamlayan Kuzey Makedonyalı Furkan Shaban, aldıkları burs dolayısıyla Türkiye'ye ve YTB'ye teşekkür ederken başta Gazze olmak üzere masumlara yönelik zulmü durdurmak adına sessiz kalınmaması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısı 350 bini aştı

YTB Başkanı Eren, "gönül coğrafyası"nın, kalbi Türkiye ile atan ve gönül yönünü Türkiye'ye dönen toplumları ifade eden, Türkiye'ye has olan ve başka bir ülkeye de nasip olacağı düşünülmeyen bir kavram olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin son 20 yılda dış politikasında bir paradigma değişikliğine gittiğini aktaran Eren, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), YTB ve Maarif Vakfı'nın faaliyetlerine değinerek, "Bu kurumların hepsi büyük Türkiye yolunda çalışmalar yapıyor ve yapmaya da devam ediyor." dedi.

Eren, "YTB yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgilenen bir diaspora kurumu. Soydaş akraba coğrafyası, dünyanın dört bir tarafına yayılmış gerek Osmanlı bakiyesi topraklarda gerekse de Osmanlı ile belki bir coğrafi bütünlük içerisinde yaşamamış kardeşlerimiz var. Dünyanın farklı yerlerindeki soydaş akraba topluluklarımıza yönelik faaliyet yürüten bir kurum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Türkiye bursları kapsamında 15 bin öğrenci olduğunu ve programın Türkiye'nin resmi burs programı olduğunu kaydeden Eren, dünyanın 180 ülkesinden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde uluslararası öğrencilerin Türkiye'de misafir edilmesi bakımından stratejik bir program olduğunu söyledi.

Eren, son 14 yılda Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısının 20 binden 350-360 binlere geldiğini ve Türkiye bursları kapsamında da 40 bine yakın öğrenciye burs verildiğini aktardı.

"Ülkemiz ve ülkeniz arasındaki dostluğun, kardeşliğin, işbirliğinin artmasına katkıda bulunacaksınız"

İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese özel selam gönderdiğini söyledi.

Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki üniversitelerin birçoğundan çok daha iyi eğitim verdiğine değinen Gül, İstanbul'un da şehir olarak dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olduğunu, olağanüstü tarihi ve geçmişiyle her yerde o kültürün hissedildiğini, İstanbul'da hiçbir şey yapılmasa da 4-5 yıl yaşandığında en az iki üniversiteden mezun olmuş kadar bilgi ve tecrübeye sahip olunacağını vurguladı.

Gül, mezun öğrencilerden beklentisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bundan sonraki süreçte sizden beklentilerimiz, kendi ülkenize gideceksiniz, kendi ülkenizde yeni bir hayat kuracaksınız ya da dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz ya da burada kalacaksınız. Ne yaparsanız yapın, ülkemiz ve kendi ülkenizin arasındaki dostluğun, kardeşliğin, işbirliğinin artmasına katkıda bulunacaksınız. Buna inanıyoruz." dedi.

"Ülkelerinize döndüğünüzde birer Türkiye elçisi olacaksınız"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de edindikleri bilgi, beceri ve deneyimin mezun öğrencileri gelecek başarılara taşıyacağını söyledi.

Başarının sadece alınan eğitimle sınırlı olmadığını belirten İnci, "Başarı, aldığımız eğitimi nasıl kullanacağınıza, bilgilerinizi nasıl uygulayacağınıza ve insanlığa nasıl hizmet edeceğinize bağlı." şeklinde konuştu.

İnci, mezun öğrencilerin, aldıkları eğitimle Türkiye'yi tanımış, Türkiye'nin kültürüyle harmanlanmış küresel düşünebilen bireyler olarak mezun olduklarını kaydederek şunları söyledi:

"Sizler hem ülkemize hem de Türkiye'ye değer katacak, iki ülke arasında köprüler kuracak bireyler olarak büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz. Bugünden itibaren kendi hikayelerinizi yazacak, ülkelerinize döndüğünüzde birer Türkiye elçisi olacaksınız. Kültürümüzü, değerlerimizi ve barış dolu dünyaya olan inancımızı her yerde yayacağınıza gönülden inanıyoruz."

Konuşmaların ardından, not ortalaması ile akademik ve sosyal becerileri itibariyle en başarılı 7 öğrenciye sertifika takdim edildi.

Türkiye bursları programı

Türkiye bursları programı kapsamında, uluslararası öğrencilere yükseköğrenim bursları veriliyor.

Dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sunarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını sağlamayı amaçlayan program, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı işbirliğinin geliştirmesi ve pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyor.

Uluslararası öğrenciler için bu sene Ankara ve Konya'da da mezuniyet töreni düzenlenmişti.