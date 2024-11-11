YTÜ 113 Ağaç Dikti - Son Dakika
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YTÜ 113 Ağaç Dikti

YTÜ 113 Ağaç Dikti

Yıldız Teknik Üniversitesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 113 ağaç dikimi yaptı.

11.11.2024 14:42
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YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, kurulduğu 1911 yılına ithafen 113 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla Davutpaşa Kampüsü'nde, ağaçlar toprakla buluşturdu.

Yıldız Teknik Üniversitesi, kurulduğu 1911 yılına ithafen 113 ağacı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Davutpaşa Kampüsü'nde toprakla buluşturdu. Ağaç dikme törenine çevrecilik çalışmalarıyla ve sürdürülebilirlik projeleriyle tanınan Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik'in yanı sıra YTÜ akademisyenleri, idari personel ve öğrenciler katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), UI GreenMetric'in 'Dünyanın En Sürdürülebilir Kampüsleri' listesinde dünyada 63. sırada, Türkiye ise ilk 2'de yer alıyor. YTÜ, çevrecilik ve sürdürülebilirlik alanındaki yeni uygulamalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kampüsteki yeşil alan genişliği, ağaç çeşidi ve sayısı, karbon ayak izi, yenilenebilir enerji üretimi, elektrikli ulaşım, su kullanımı bilinci, verimli atık yönetimi gibi konularda çalışmalar gerçekleştiren YTÜ, Hidrojen Araştırma Merkezi ile Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi gibi ile de sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

'KAMPÜSÜMÜZ, ZENGİN FLORASIYLA DOĞAYA OLAN BAĞLILIĞIMIZIN SOMUT BİR GÖSTERGESİ'

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, ağaç dikme töreninde yaptığı konuşmada, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki teması 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' olarak belirlendi. Biz de 113 yıllık dev bir çınar olan Yıldız Teknik Üniversitemizin bahçesinde geleceğimiz için kök salacak 113 ağacı toprakla buluşturmak istedik. Yıldız ve Davutpaşa kampüsümüz, zengin flora ve faunasıyla doğaya olan bağlılığımızın somut bir göstergesi. Biyolojik çeşitliliğiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında örnek gösterilebilecek nadir alanlardan biridir. Kampüsümüz 590 bin metrekare yeşil alanı, yaklaşık 5 bin meyve ağacı ve barındırdığı endemik türler ile adeta bir doğa cennetidir. Davutpaşa kampüsümüzde 180 bin metrekare ve Yıldız kampüsümüzde ise 35 bin metrekare orman ve ağaçlandırma alanı bulunuyor. Bu geniş yeşil alanımız, kampüslerimizi adeta canlı bir doğa müzesine dönüştürmektedir. Kampüslerimizin yüzde 48'ini oluşturan yeşil alan, İstanbul'un önemli emisyon yutak alanlarını da oluşturuyor. YTÜ olarak emisyonların azaltılmasına ciddi destek sunuyoruz" dedi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜSTE DÜNYADA İLK 50'DE YER ALMAK

YTÜ'nün, GreenMetric'in 'Dünyanın En Sürdürülebilir Kampüsleri' sıralamasında dünyada 63. sırada, Türkiye'de ise ilk 2'de yer aldığını belirten Prof. Dr. Debik, hedeflerinin kısa zamanda Dünyanın En Sürdürülebilir Kampüsleri listesinde ilk 50'de yer almak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Debik, "Enstitümüzde yaptığımız bilimsel çalışmalarla, yenilenebilir enerji ve batarya teknolojilerinin tasarım ve test süreçlerinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde aynı zamanda Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğümüz bulunuyor. Kampüslerimizin biyoçeşitliliğin korunması, çevresel etkilerin izlenmesi, kaynakların verimli kullanımının kontrolü, kampüs alt yapısında yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve takibi gibi çalışmalar yürütüyoruz. Sıfır atık belgesini alan ilk devlet üniversitesiyiz. Bu alanda ödül de aldık. Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projemizle ise elektrikli araçlar, otomatik sulama sistemleri ve dijital kampüs altyapı çalışmalarımızla sürdürülebilirliği hem eğitim hem de araştırma alanlarında derinleştiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, 2025 yılına kadar atık kaynaklı doğrudan emisyonlarımızı yüzde 80, su temininden ve ulaşım kaynaklı emisyonlarımızı ise yüzde 50 oranında azaltmak. Ayrıca, kampüsümüzün elektrik enerjisinin tamamını iklim nötr hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Sıfır Karbon Kampüs vizyonu çerçevesinde fosil yakıt kullanımının ve ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması için elektrikli araç şarj istasyonları kurduk. Kampüste var olan elektrikli araç ve scooter kullanımını yaygınlaştıracağız. Yakın zamanda öğrencilerimizin kampüs içi ulaşımını elektrikli otobüslerle sağlayacağız" diye konuştu.

'HER BİR ÖĞRENCİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYANIN İNŞASINDA BİRER NEFER OLMAYA ADAY'

Yürüttükleri enerji verimliliği projeleri, atık yönetimi sistemleri ve çevre dostu altyapı çalışmalarıyla, yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp öğrencilerini sürdürülebilir bir dünya için bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye özen gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. Debik, "Her bir öğrencimiz, sürdürülebilir dünyanın inşasında birer nefer olmaya adaydır. YTÜ Ailesi olarak burada birlikte diktiğimiz her ağaç, bu kadim topraklara olan bağlılığımızın, doğaya olan minnetimizin ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlılığımızın en değerli sembollerinden biri olacaktır. Bu yıl üniversitemizin bahçesine çoğunluğu meyve olmak üzere yaşları 5-6 olan 113 ağaç dikiyoruz. Gelecek yıl 114 olarak ağaç dikimi devam edecek. Bunu bir gelenek haline getireceğiz. Böylece kampüslerimiz her geçen yıl daha da yeşillenecek, daha da güzelleşecek. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda yenilikçi ve özgün uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YTÜ 113 Ağaç Dikti - Son Dakika

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