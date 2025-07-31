Yüksek Sıcaklıklar: 19 İl 40 Derecenin Üzerinde

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 19 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren mevsim normallerine düşecek.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 47,3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ile Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.

Temmuz ayının son gününde sıcaklıklar 19 ilde 40 ile 47,3 derece aralığında seyretti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°) Siirt, Kurtalan 47,3 Şırnak - Cizre 46,7 Batman - Beşiri 46,3 Mardin - Dargeçit 46,3 Diyarbakır - Silvan 46 Malatya - Yazıhan 44,5 Elazığ - Baskil 44,3 Şanlıurfa - Hilvan 44,3 Adıyaman - Kahta 44 Gaziantep - Karkamış 43,9 Bingöl - Genç 42,7 Erzincan - Kemaliye 42,5 Tunceli il merkezi 42,1 Hatay - Hassa 41,2 Kahramanmaraş - Çağlayancerit 40,6 Erzurum - İspir 40,5 Muş - Hasköy 40,5 Karaman il merkezi 40,4 Kilis il merkezi 40,4

Kaynak: AA