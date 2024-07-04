Yunanistan'da başından yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Yunanistan'da başından yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Türkiye'ye getirildi

Yunanistan\'da başından yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Türkiye\'ye getirildi

Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda tatil yapan Sarp Salman (9), başından yaralandı. Yunan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz ambulansı talep edildi. Deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilen Salman, burada kara ambulansıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

04.07.2024 11:58
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YUNANİSTAN'ın İstanköy Adası'nda başından yaralanan Sarp Salman (9) deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilip, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İstanköy Adas'nda meydana geldi. Ailesiyle, tatil için adada bulunan Sarp Salman başından yaralandı. Yunan sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahalede bulunup, travma vakası bildirimi yaparak Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz ambulansı talep etti. Güvercinlik'ten hareket eden deniz ambulansı İstanköy'den Salman'ı alıp, Bodrum'a getirdi. Burada kara ambulansına alınan Salman, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sarp Salman'ın üzerine direk devrilmesi sonucu yaralandığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da başından yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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