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Yunus Emre Enstitüsü, medya ve iletişim alanında projeler yürütüyor

Yunus Emre Enstitüsü, medya ve iletişim alanında projeler yürütüyor

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, dünya çapında yürüttükleri kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi çalışmalarının yanı sıra iletişim ve medya alanlarına yönelik projeleri de hayata geçirdiklerini belirtti. Enstitü, 'Medya Buluşmaları' adlı faaliyet serisiyle Türkiye ve diğer ülkeler arasında medya alanında iş birlikleri geliştirilmesine ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

24.07.2024 11:11
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, "Enstitü olarak dünya çapında yürüttüğümüz kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi çalışmalarımızda, kültürel etkileşimin yanı sıra iletişim ve medya alanlarına yönelik projeleri de hayata geçiriyoruz. Ülkemizin uluslararası arenada sahip olduğu başarılarının, köklü ve zengin kültürel değerlerinin doğru ve güvenilir kaynaklar tarafından anlatılması büyük önem arz ediyor" dedi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, yaptığı yazılı açıklamada 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Enstitü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında kamu diplomasisinin önemli unsurlarından iletişim ve medya alanlarında enstitünün gerçekleştirdiği projelere değindi.

'İLETİŞİM VE MEDYA ODAKLI PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR'

Başkan Prof. Dr. Aliy, "Enstitü olarak dünya çapında yürüttüğümüz kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi çalışmalarımızda, kültürel etkileşimin yanı sıra iletişim ve medya alanlarına yönelik projeleri de hayata geçiriyoruz. Ülkemizin uluslararası arenada sahip olduğu başarılarının, köklü ve zengin kültürel değerlerinin doğru ve güvenilir kaynaklar tarafından anlatılması büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye'ye ve Türk kültürüne dair hususların uluslararası alanda yüksek çarpan etkili bir görünürlüğe sahip olabilmesi için Türkiye'den ve diğer ülkelerden medya kurumlarının önde gelen mensuplarının bir araya getirildiği stratejik iletişimi odak noktasına alan 'Medya Buluşmaları' adlı faaliyet serisini hayata geçirdik. Söz konusu faaliyet serisi aracılığıyla Türkiye ile diğer ülkeler arasında medya alanında iş birlikleri geliştirilmesine ve medya bağlamında uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine önemli ölçüde katkı sunuluyor. Yurt içinde ve yurt dışında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüterek dezenformasyonla mücadele eden, büyük ve güçlü Türkiye'yi tüm dünyaya anlatan kıymetli medya mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE MEDYA İLETİŞİM AĞI GENİŞLİYOR

Yunus Emre Enstitüsü, 'Medya Buluşmaları' adlı faaliyet serisi kapsamında Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Meksika, Venezuela ve Mısır'da gerçekleştirdiği etkinliklerle medya alanında önemli isimleri bir araya getirdi. 'Medya Buluşmaları' etkinliklerinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında medya ilişkilerini üst seviyelere taşıyacak atılımlar ve medya alanında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Kaynak: DHA

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