Yüreğir Belediye Başkan Vekili Özünal, Vali Yavuz'u ziyaret etti
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Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, göreve başlamasının ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Yüreğir'deki çalışmalar ve ilçeye yönelik hizmetler ele alındı; Vali Yavuz, Özünal'a yeni görevinde başarılar diledi.
(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, göreve başlamasının ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti.
Başkan Vekili Tarık Özünal, Adana Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yüreğir'de yürütülen çalışmalar ve ilçeye yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Yavuz, Özünal'a yeni görevinde başarılar diledi. Özünal da misafirperverliği ve iyi dilekleri için Vali Yavuz'a teşekkür etti.
Kaynak: ANKA
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