Meteoroloji\'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

MGM, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

MGM, kuvvetli yağışlar ile çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük -4; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 2; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 4 derece olacak.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Rize ve Ardahan illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu. 3 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor.