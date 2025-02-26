Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MGM, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.
MGM, kuvvetli yağışlar ile çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük -4; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 2; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 4 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Rize ve Ardahan illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu. 3 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı - Son Dakika
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