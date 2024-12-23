Yurttaş Birlikteliği Platformu'ndan Miting Çağrısı - Son Dakika
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Yurttaş Birlikteliği Platformu'ndan Miting Çağrısı

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64 sendika, sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşu, 28 Aralık'ta Ankara'da kadın, çocuk, engelli, emekli, işçi, hayvan hakları ve ekoloji konularında miting düzenleyecek. Yapılan açıklamada, toplumda artan şiddet ve ekonomik çöküşe karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

23.12.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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(ANKARA) - 64 sendika, sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşundan oluşturulan Yurttaş Birlikteliği Platformu, 28 Aralık'ta Ankara'da Anadolu Meydanı'nda (Tandoğan) "kadın, çocuk, engelli, emekli, işçi, hayvan hakları ve ekoloji" konulu miting düzenleyecek.

Yurttaş Birlikteliği Platformu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle bir araya geldi. Yurttaş Birlikteliği Platformu adına açıklama yapan avukat Şenal Saruhan, 28 Aralık'ta saat 11'de Atatürk Kültür Merkezi'nden Anadolu Meydanı'na yürüyeceklerini ve miting düzenleyeceklerini söyledi.. Saruhan, tüm Ankaralı vatandaşları mitinge çağırdı. Yurttaş Birlikteliği Platformu'nun mitinge yönelik çağrı bildirisi şöyle:

"Kamuoyunu derinden sarsan; Narin ve Sıla Bebek cinayeti, özel hastanelerdeki yenidoğan bebeklerin katledilmesi, beş çocuğun yanarak ölümü, en son engelli çocukların devlet yurdunda işkence ile öldürülmesi ülkemizde şiddetin vahşete dönüştüğünün yeni örnekleri oldu.

Sokak ortasında her gün kadınlar öldürülüyor. Çocuklar, hayvanlar katlediliyor. Çocuklarının geleceğinden umudunu kesmiş ana-babalar, engelli evlatlarını öldürdükten sonra intihar ediyorlar.

Sermayenin doymak bilmeyen hırsı yüzünden doğa talan ediliyor, işçiler, emekliler, emekçiler ve engelliler açlık sınırının altında maaşla adeta ölüme terk ediliyor. Köylü emeğinin karşılığını alamıyor, küçük esnaf yok oluşa gidiyor, Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayırımı ile halk bölünmeye çalışılıyor, insanlar, irk, din, dil ve etnik kökenlerine göre ayrıştırılıyor, eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi temel haklara dahi erişemiyor. Artık aileler iki üniversite bitirmiş çocuklarına 'ev genci' sıfatını veriyor.

Ekonomik çöküş ve yoksulluk derinleşiyor. Ekonomik çöküş ve yoksulluk devam ederken, kazanılmış haklarımız birbir elimizden alınıyor. Tüm kurumlar hızla çürüyor, eğitim dinselleştiriliyor, halk iradesi ile seçilen belediye başkanlarının yerine hukuk dışı ve keyfi kararlarla tepeden kayyum atanıyor. Erkler ayrılığı kaldırılıyor, yasama organı etkisizleştiriliyor, adalete ulaşmak imkansızlaşıyor, bu olumsuz gidişe tepki gösteren aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler etki ajanlığı suçlamasıyla susturulmak ve halkımız korkutulmak isteniyor. Ülkemizin yanı başında sürmekte olan savaşlardan ise çok rahatsızız. Hiç bir ülkenin içişlerine karışılmasından yana değiliz. Barış talebi her zamankinden daha önemli bir gereksinim haline gelmiştir.

Yurttaş Sesleniyor: Artık yeter, birlikte güçlü bir ses olma zamanı. Anayasamızda tanımlanan ancak kırıntısı bile kalmamış olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve barış en acil ihtiyaçlarımız. Sağlık hakkımızın yok sayılmasına, derinleşen işsizliğe, adaletsizliğe ve her türlü hak ihlaline karşı ayağa kalkma zamanı. Yurttaşlar olarak haklarımızı savunmak için harekete geçiyoruz. Kitle örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşlarından oluşan 64 örgüt bir araya geldik, haklarımız için birlikte haykıracağız. 28 Aralık'ta meydanlara çıkacağız. Demokratik - laik cumhuriyete sahip çıkmak, birlikte daha güçlü olabilmek ve haklarımızı alabilmek için bütün yurttaşları aramıza katılmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz."

Yurttaş Birlikteliği Platformu\'ndan Miting Çağrısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yurttaş Birlikteliği Platformu'ndan Miting Çağrısı - Son Dakika

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