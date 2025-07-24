Zabıta Darbede Bulundu, Seyyar Satıcı Şikayetçi - Son Dakika
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Zabıta Darbede Bulundu, Seyyar Satıcı Şikayetçi

Zabıta Darbede Bulundu, Seyyar Satıcı Şikayetçi
24.07.2025 13:19
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İzmir'de zabıta ekipleri tarafından darbedilen seyyar satıcı tazminat davası açacak.

İZMİR'in Konak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri tarafından, çıkan tartışmada darbedilen seyyar satıcı Ahmet Serdar Koyğun (47) şikayetçi olduğunu belirterek, "Darp raporu aldım. Maddi, manevi tazminat davası açacağız. Bu işin peşinde koşacağız" dedi.

Olay, 22 Temmuz Salı günü Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ahmet Serdar Koyğun ile tezgahına el koymak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleri, Koyğun'u darbetti, yüzüne de biber gazı sıktı. Olayı gören ve yardım etmek için araya giren bir vatandaşın da darbe aldığı öğrenildi.

Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde zabıta ekiplerinin seyyar satıcıyı darbettikleri ve yüzüne biber gazi sıktıkları, yaşanan arbedede bir kadının da darbedildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama ile seyyar satıcı Ahmet Serdar Koyğun'un darbedip yüzüne biber gazı sıkan zabıta memurları hakkında idari işlem başlatılıp, açığa alınarak, zorunlu izne çıkarıldıkları bildirildi.

'KİMSEYE ZARARIM YOK'

25 senedir Güzelyalı Mahallesi'nde sebze, meyve sattığını söyleyen Koyğun, "Zabıtalar salı günü malımı almaya kalkıştı. 'Bir aylık kızım var. Ceza yazın. Malımı almayın' dedim. Küfrettiler sonra saldırdılar. Mallarıma el koydular. Çevredeki vatandaşlar yaşananlara isyan etti. Olay sonrası mahkemeye sevk edildim. Mağdur olmama rağmen dün 10.00'dan 19.00'a kadar nezarette kaldım. Herkes beni sever, tanır. Kimseye zararım yok. Saldıranların 6-7 tanesi memur, 3 tanesi amirdi. Bana ilk vuran da amirleriydi. Yerde 4-5 dakika darbedildikten sonra ayağa kalktım sonra yüzüme biber gazı sıktılar. 2 kadın biber gazı sıkılmasına tepki gösterdi, kadınlar da fenalaştı. Onlar da zabıtadan şikayetçi oldu, olayda tanık oldular. Darp raporu aldım. Maddi, manevi tazminat davası açacağız. Bu işin peşinde koşacağız" dedi.

'HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ'

İzmir Barosu Avukatı Ulaş Uyar ise "Olayla ilgili yargılama süreci başladı. Müvekkilim ceza hakimliği önüne çıktı ve oradan tahliye kararı aldık. Zabıta görevlilerinin, görevi kötüye kullanma ve orantısız güç kullanma konusundaki dosyada delilleri mevcut. Zabıta görevlileri kendi yetkilerini aşmışlardır. Bununla ilgili darp raporlarını aldık. Dün yapılan açıklama doğrultusunda zabıtaların görevinden belli bir süre zorunlu tatile çıkarılmış olduğunu öğrendik. Bu biraz bizi rahatlattı gibi ama her şey şu an başlıyor. Vatandaşın kolluk görevlileri tarafından ezilmesine, Anayasal ve diğer kanuni hakların gasbedilmesine her zaman karşıyız. Bu yüzden bu konunun takipçisi olacağız ve müvekkilimizin haklarını sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ahmet Serdar, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Zabıta, Hukuk, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıta Darbede Bulundu, Seyyar Satıcı Şikayetçi - Son Dakika

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