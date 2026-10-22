Zelenskiy Kiev'e 21 füze atıldığını, 12 bölgede 2 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy Kiev'e 21 füze atıldığını, 12 bölgede 2 kişinin öldüğünü açıkladı

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Zelenskiy Kiev\'e 21 füze atıldığını, 12 bölgede 2 kişinin öldüğünü açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülkenin 12 bölgesini hedef aldığını, Kiev'e 21 füze fırlatıldığını bildirdi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5'i çocuk 34 sivil yaralandı; Kiev'de evler ve enerji tesisleri hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki 12 bölgenin Rus ordusu tarafından hedef alındığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaştı.

Başkent Kiev'e balistik füzeler kullanılarak saldırı düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, kente 21 füzenin fırlatıldığını belirtti.

Kiev'deki evler ve enerji tesisleri, metro altyapısı, alışveriş merkezleri, işletmeler ve bir manastırın hasar gördüğünü kaydeden Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın bu gece ülkesindeki 12 farklı bölgeyi hedef aldığını belirten Zelenskiy, bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 34 sivilin yaralandığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde geçen günlerde görüşmeler yapılmasına rağmen Rusya'nın saldırıları sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek için doğru çözümleri bulmaya çalışmaya devam etmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı saldırıların durdurulması için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA
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