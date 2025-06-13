Zirai Donun Etkileri TBMM Komisyonu Tarafından İnceleniyor - Son Dakika
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Zirai Donun Etkileri TBMM Komisyonu Tarafından İnceleniyor

13.06.2025 16:11
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Düzce, Bolu ve Sakarya'da zirai don ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Başkanı Adem Büyük, yaşanan hasarın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti ve zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Zirai donun etkisi sahada inceleniyor

Düzce, Bolu ve Sakarya'nın Zirai don değerlendirmeleri yapıldı

DÜZCE - TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Başkanı Burdur Milletvekili Adem Büyük zirai donla ilgili "Ülkemizin meteorolojik tarihinde benzeri görülmeyen sürede ve sertlikte coğrafi olarak genişlikte ciddi bir tarımsal üretimi de önemli derecede olumsuz etkileyen bir süreci yaşadık" dedi.

TBMM Zirai Don araştırma komisyonunun Düzce, Bolu ve Sakarya değerlendirme toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi. Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının ardından TBMM'de kurulan Zirai Don Araştırma Komisyonu Bolu'da inceleme yapmasının ardından Düzce'ye geldi. Düzce'de fındık tarlasında yapılan incelemelerin ardından Düzce, Bolu ve Sakarya illerinde ki zirai don değerlendirme toplantısı Düzce'de yapıldı. Komisyon Başkanı Burdur Milletvekili Adem Büyük ile beraber kente gelen komisyon üyeleri çiftçilerin sorunlarını yerinde görmesinin ardından değerlendirme toplantısında Ziraat odaları, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, belediye başkanları ve ilgili temsilciler ile bir araya geldi. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı toplantıda bölgede zirai don olayı enine boyuna konuşuldu.

"Maalesef büyük tarım kayıpları ortaya çıkmıştır"

Düzce Valisi Selçuk Aslan, "10-12 Nisan'da Düzce'yi de kapsayan yurt genelinde maalesef zirai don olayı tarım sektöründe önemli hasarları ortaya çıkartmıştır. Maalesef büyük tarım kayıpları olduğunu gerek Düzce'de gerekse farklı vilayetlerde hep beraber gördük. Vatandaşlarımız özellikle tarım sektöründe çalışanları doğrudan etkileyen bu meteorolojik olay karşısında duyarsız kalmamış ve hızlı bir şekilde zarar tespit çalışmalarına başladığı gibi yine devletimizin ana erklerinden olan TBMM'de bu konuda hassasiyet göstererek özel bir araştırma komisyonu oluşturmuştur. Bu komisyon marifetiyle yurdumuzun farklı vilayetlerinde meydana gelen bu olayın ortaya çıkardığı zarar ve alınabilecek tedbirler konusunda milletvekillerimizin öncülüğünde çalışma başlatılmıştır. Komisyonun çalışması neticesinde ortaya çıkacak rapor idari organlar açısından da yol gösterici olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bahçelerde gözlem yapıyoruz"

Daha önce bir çok şehirde incelemelerde bulunduklarını dile getiren Zirai Don Araştırma Komisyonu Başkanı Burdur Milletvekili Adem Büyük, "Özellikle Nisan ayında yaşadığımız ülkemizin meteorolojik tarihinde benzeri kolay kolay görülmeyen sürede ve sertlikte coğrafi olarak genişlikte ciddi bir tarımsal üretimi de önemli derecede olumsuz etkileyen bir süreci yaşadık. Meyvelerimizin özellikle çiçeklenme dönemine de denk gelmiş olması hasarın boyutunu çok ciddi seviyeye çıkartmıştır. Yer yer ağaçlar sadece meyveleri değil ağaçların gelişiminde zararlı etkiler ortaya koyduğu görülmüştür. Biz TBMM'de ki bütün siyasi partilerin ortak önergesi ile kurulmuş olan zirai donun etkilerini araştırma amacıyla kurulan komisyon marifetiyle zirai dondan etkilenen illerimizi mümkün olduğunca ziyaret ediyoruz. Hem illerde toplantılar yaparak hem de bahçeleri görerek gözlemler yaparak incelemeler ile birlikte raporluyoruz. Hem de elde ettiğimiz verileri bakanlığımıza iletiyoruz. Birinci turda yapmış olduğumuz Malatya'dan başlayıp, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Karaman ve Kayseri hattında ve dört gün süren programın sonuçlarını hızlıca raporlayıp ilettik. Sahadan gerçek edindiğimiz konuları da açıkça ve şeffafça bunu da raporladık. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan sonra Karadeniz programımız olacak. Daha sonra Ege ve Akdeniz turlarımız olacak. Bu şekilde komisyonun araştırmasını tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sakarya, Bolu ve Düzce'de ki zirai don afetlerinin genel değerlendirmeleri yapıldı.

(EB-ALI-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zirai Donun Etkileri TBMM Komisyonu Tarafından İnceleniyor - Son Dakika

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