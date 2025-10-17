İki doktor "Zorla kürtaj" iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
İki doktor "Zorla kürtaj" iddiasıyla gözaltına alındı

17.10.2025 12:29
İki doktor "Zorla kürtaj" iddiasıyla gözaltına alındı
Zonguldak'ta 27 yaşındaki bir kadına rızası dışında kürtaj yaptıkları gerekçesiyle 2 doktor gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen doktorlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta yaklaşık 1 yıl önce C.K. (27) isimli kadın ve sevgilisi M.A. (27), özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı doktor Murat B.'ye başvurdu. C.K.'ye burada kürtaj işlemi yapıldı. İşlem sonrası içinde fetüs parçası kalan kadın, bu kez yine para karşılığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Ferhat B.'ye muayene olup kalan parçayı aldırmak için ikinci kez kürtaj yaptırdı.

"ZORLA KÜRTAJ" İDDİASIYLA DOKTORLAR VE SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kürtajdan bir süre sonra sevgilisi M.A.'nın terk ettiği kadın, 6 ay önce rızası dışında kürtaj yapıldığı ihbarında bulunarak sevgilisi M.A. ve 2 doktordan şikayetçi oldu. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doktorlardan Murat B.'yi Ankara'da, Ferhat T.'yi ise Zonguldak'ta yakaladı.

DOKTORLAR GÖZALTINA ALINDI

2 doktor, 'İrtikat', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Çocuk düşürtme' suçlarından gözaltına alındı. Doktorların ifadelerinde, kadının rızası ile kürtaj yaptıklarını söyledikleri belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 doktor, Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Gözaltına alınan tıbbi sekreter Hilal K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İki doktor 'Zorla kürtaj' iddiasıyla gözaltına alındı

SEVGİLİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kadından kürtaj ile alınan fetüsün kaç haftalık olduğunun belirlenmesi için numune Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin M.A.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

DOKTORLAR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Doktorlar Murat B. ve Ferhat T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktorlara, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün polis merkezine gidip imza atma şartı getirildi.

Kaynak: DHA

İki doktor 'Zorla kürtaj' iddiasıyla gözaltına alındı

SON DAKİKA: İki doktor "Zorla kürtaj" iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
