Zonguldak'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı

Zonguldak\'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı
28.05.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta sahipsiz köpekler için modern bir yaşam alanı oluşturuldu, 12 bin hayvana bakım sağlanıyor.

Zonguldak'ta Merkez ve Çaycuma ilçelerinde kurulan "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı", atık gıdaları mamaya dönüştüren sistemin yanı sıra modern altyapısıyla 12 binden fazla sahipsiz köpeğin bakımını üstleniyor.

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve barınaklara alınması süreci kapsamında kentteki sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla "Zonguldak İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" (ZOSHAB) kuruldu.

Yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından merkez ilçeye bağlı Sofular köyü Tombaklar mevkisi ile Çaycuma'da "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı" oluşturuldu.

Tombaklar mevkisinde bulunan 60 bin metrekare yüzölçümlü ormanlık bölgedeki alanda sahipsiz hayvanlar için 12 ayrı bölümden oluşan doğal yaşam alanına parke taşı döşendi, aydınlatma ve kamera sistemi kuruldu, foseptik ve içme suyu tesisleri inşa edildi, kameriye ve oturma grupları ile yönlendirme tabelaları yerleştirildi.

Ayrıca, veteriner operasyon bölümü, veteriner ve teknisyen odası, toplama ekibi giyinme ve dinlenme ile müşahede bölümü, bekleme salonu, mama üretim bölümü için 10 konteyner yerleştirilerek alan hazır hale getirildi.

ZOSHAB ile Çaycuma Belediyesince ortaklaşa yapılan Kayıkçılar mevkisindeki alanda da 50 bin metrekarelik bölgede doğal yaşam alanı oluşturuldu. Burada her biri 65 hayvan kapasiteli, 34 adet zemini beton ve üzeri sundurmalı padok (dinlenme yeri) ile 800 adet ahşap köpek kulübesi yapıldı. Tombaklar'daki ile aynı özelliklere sahip alana 10 konteyner yerleştirilerek geçen yıl mayıs ayında hizmete alındı.

4 veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri, 2 gece bekçisi, 18 yakalama ve bakım ekibi olmak üzere toplam 26 personelin hizmet verdiği doğal yaşam alanlarına gelen vatandaşlar, burada vakit geçirmelerinin yanı sıra köpekleri sahiplenme imkanı da buluyor.

"İnanılmaz bir refleks gösterdik"

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, AA muhabirine, ciddi ekonomik maliyetlerle güzel bir alan tesis ettiklerini söyledi.

Kentteki 25 belediyeden 23'ünün birliğe üye olduğuna değinen Karayılmaz, ülkede bu işi ciddi anlamda başaran illerin başında Zonguldak'ın geldiğini belirtti.

Karayılmaz, sahipsiz hayvanlarla ilgili ciddi sorunların yaşandığını vurgulayarak, "Zaman zaman şehir merkezlerinde, beldelerimizde ve köylerimizde mala ve cana zarar verecek şekilde birtakım sorunlar sürekli geliyordu. El birliği olmadığı sürece sorunu ortadan kaldırmak mümkün değildi. Hızlı çalışmayla kent genelindeki 12 binin üzerinde köpeği toplayıp, onları burada misafir edip sorunu genel olarak ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum." dedi.

Sahada çalışan ekibin ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiğine değinen Karayılmaz, şöyle devam etti:

"İnanılmaz bir refleks gösterdik. Bu bir sorundu. Hayvan dışarıda hem daha agresif, yiyecek bulamamanın verdiği sorunlarını yaşıyordu, hastalıklar daha çabuk yayılıyordu, çevreye verdiği birtakım zararlar vardı. Burada insanlarımız mutlu, hayvanlarımız da mutlu. Sahiplenmek istiyorlar, aileyi araştırıyoruz. Eğer gerçekten onun o köpeğe bakabileceğine inanıyorsak sahiplenmesine müsaade ediyoruz."

Karayılmaz, kurdukları "zonguldakminikpatiler" isimli internet sitesi ile köpekleri sahiplenmek isteyenlerin talepte bulunabildiğini belirterek, "Sonrasında da 'verdik, gönderdik' demiyoruz. Onları takip ediyoruz. Çipleri var. Herhangi bir olumsuzlukla yakalandıklarında ciddi müeyyideleri var." ifadesini kullandı.

"Bize çok tepki gösterenler de oldu"

Kentte sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunları büyük ölçüde tamamladıklarını, bunların yüzde 99'unun toplandığını bildiren Karayılmaz, merkezde yemek artıklarından mama yaparak Sıfır Atık Projesi'ne de destek verdiklerini kaydetti.

Karayılmaz, hayata geçirilen çalışmalar öncesinde bazı yanlış algıların oluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayvanları toplayacaklar, kapatacaklar, hepsi birbiriyle üst üste olacak, hastalıklar çoğalacak diye endişeler vardı. Onun için bize çok tepki gösterenler de oldu. Buraya geldiklerinde inanılmaz pozitif düşünceye büründüler. Şu anda belli saatler içerisinde misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Öğrencilerimiz gün içerisinde gruplar halinde burada vakit geçirebiliyorlar. Hem hayvanseverliği hem doğal yaşam alanını görerek buradaki izlenimlerini gittikleri yerlerde anlatıyorlar."

Alanı ziyaret eden Olay Özgen, bir hayvansever olarak buradan bir köpek sahiplenip bakmak istediğini söyledi.

Çok güzel bulduğu yaşam alanının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özgen, herkesin buradan bir hayvan sahiplenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Zonguldak, 3. Sayfa, Çaycuma, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama

11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
07:13
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:58:25. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.