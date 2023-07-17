1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, anne ve partneri gözaltına alındı - Son Dakika
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1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, anne ve partneri gözaltına alındı

17.07.2023 20:29

Antalya'da 1 yaşındaki Toprak Ç.'nin hareketsiz şekilde bulunması üzerine götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı. Olayın ardından geriye bebek kıyafetlerinin kuruması için ipe asılan kıyafetler kaldı. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

ANTALYA'da anne Aygül Ç. tarafından iddiaya göre yatağında hareketsiz şekilde bulunan 1 yaşındaki Toprak Ç.'nin götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği belirlendi. Toprak Ç'nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alınırken, talihsiz çocuktan geriye kuruması için ipe asılan kıyafetleri kaldı.

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Ahmet Ö. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine skattı sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.'nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi. Öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.'nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliğine gelen polis ekipleri anne Aygül Ç.'yi hastanede, Ahmet Ö.'yü de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cenazenin alındığı sırada polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için önce cenaze aracının yerini değiştirdi ardından hastanenin çıkış kapısıyla araç arasına çarşaf asarak paravan yaptı.

GERİYE YIKANMIŞ, KURUMASI İÇİN ASILAN KIYAFETLERİ KALDI

Anne Aygül Ç. ve Ahmet Ö. ifadeleri için polis merkezine götürüldü. İkilinin yaşadığı evin sahibi Ümmü Kalay, çiftin mahallede pek görünmediğini, Aygül Ç.'nin de önceki eşinin cezaevinde olduğunu söyledi. Mahalle muhtarı Ali Gönül de olayı duyunca üzüldüğünü söyledi. Ahmet Ö.'nün sık sık mahalle kahvesine gelen sessiz ve kendi halinde biri olduğunu belirten muhtar Gönül, Kadın öldürmüş diye duydum. Darp izleri vardı. Adam işteymiş zaten. Ahmet Ö. sessizdi. Sürekli kahveme gelirdi. Kavgacı biri değildi. Kadının önceki eşi cezaevindeymiş, Ahmet Ö. kadını kaçırmış birlikte yaşıyorlardı dedi.

Öte yandan tek katlı evin içerisinde eski eşyaların olması dikkati çekti. Kapı girişinde çok sayıda elektrikli motosiklet bulunan evin bahçesinde ise Toprak Ç.'den geriye pembe renkli kuruması için asılan kıyafetlerin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, anne ve partneri gözaltına alındı - Son Dakika


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