Şiddetli deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın baştan başa yarıldı - Son Dakika
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Şiddetli deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın baştan başa yarıldı

06.02.2023 10:30

10 ilimizi etkileyen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Hatay'da Havalimanı pistinde enine doğru büyük yarıklar oluştu. İnternete düşen görüntülerde asfaltın kalktığı da göze çarptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

7.4'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti enine doğru yarıldı

DEPREMİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

7.4'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti enine doğru yarıldı

HAVALİMANI PİSTİ ENİNE DOĞRU YARILDI

Hatay'da havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

"HATAY HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapatıldığını açıklarken "Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" diye konuştu.

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Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

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