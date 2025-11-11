10 Kasım\'da tarihi rekor! Anıtkabir\'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini ve bu sayının 10 Kasım tarihlerindeki en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

"10 KASIM TARİHLERİNDE YAPILAN EN YOĞUN ZİYARET"

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.