10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti
Yaşam

10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

11.11.2025 14:09
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da yüz binler Anıtkabir'e akın ederken, tarihi bir rekora imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti" ifadeleri yer aldı.

"10 KASIM TARİHLERİNDE YAPILAN EN YOĞUN ZİYARET"

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

14:09
