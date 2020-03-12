12 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi

Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi

"Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi"

"Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum"

Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim annem

Tokyo en büyük hayallerimden biriydi"

Genel sekreter Ayhan Yıldırım: Bir evden iki sporcu Paralimpik Oyunları'na gidiyor

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG

20.55 Temsilcimiz Başakşehir , UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag 'ı ağırlayacak.

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

14.30 GSYİAD ile işbirliği anlaşması imzalanacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

TFF 1'İNCİ LİG

PFDK ve TAHKİM KURULU

BASKETBOL

THY EuroLeague

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

19.30 VakıfBank - Dinamo Moskova

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU İLK MAÇLARI

20.55 Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)