16 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

16 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

16.12.2020 09:23
16 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

Bursaspor'a 4 golle turu getiren 19 yaşındaki Batuhan Kör: 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim"İleride milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum"Ali Fatinoğlu: Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır"Galatasaraylıların yapması gereken tek şey...

Bursaspor'a 4 golle turu getiren 19 yaşındaki Batuhan Kör: 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim

"İleride milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum"

Ali Fatinoğlu: Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır"Galatasaraylıların yapması gereken tek şey şampiyonluğa konsantre olmak""Vizyoner bir yapı lazım"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi erteleme maçları17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (8'inci hafta)19.00 Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka (8'inci hafta)Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi erteleme maçları14.00 Çankaya Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediyespor (7'nci hafta)16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Bellona Kayseri Basketbol (9'uncu hafta)

VOLEYBOLErkekler CEV Challenge Kupası Çeyrek Finali17.30 Halkbank - AS Cannes VB Kadınlar CEV Challenge Kupası16.00 Sistem9 Yeşilyurt - TK Kaunas20.00 Türk Hava Yolları - CSM LugojMisli.com Sultanlar Ligi13.00 İlbank - Kuzeyboru14.00 Çan Gençlik Kalespor - Nilüfer Belediyespor16.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Opet17.30 VakıfBank - Beylikdüzü Voleybol İhtisasAXA Sigorta Efeler Ligi erteleme maçları14.00 İnegöl Belediyespor - Solhanspor (17'nci hafta)16.00 Sorgun Belediyespor - Haliliye Belediyespor (8'nci hafta)

ATLETİZMTürkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Kros Ligi, aynı anda 7 bölgede başlayacak. Organizasyonda toplam 122 takım ve 582 sporcu yarışacak.

GÜREŞSırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda kadınlarda müsabakalar tamamlanacak. Yasemin Adar finalde Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya için karşılaşacak. Şampiyonada Serbest Güreş Milli Takımı sporcuları mindere çıkmaya başlayacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL20.30 Juventus - Atalanta (Merih Demiral)20.30 Schalke 04 - Freiburg ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)20.30 Fortuna Düsseldorf - Osnabrück (Kenan Karaman)21.00 Dijon - Lille ( Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)21.00 Leicester - Everton (Cengiz Ünder - Cenk Tosun)22.30 Bayern Münih - Wolfsburg (Yunus Mallı)22.45 Genoa - Milan (Hakan Çalhanoğlu)22.45 Fiorentina - Sassuolo ( Kaan Ayhan, Mert Müldür)22.45 Hellas Verona    - Sampdoria (Mert Çetin)

23.00 Lyon - Brest (Cenk Özkacar)


Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Bursaspor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 16 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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