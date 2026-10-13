16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu - Son Dakika
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16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu

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Almanya'nın Köln kentinde bir robotun 16 yaşındaki kız çocuğunun kalçasına dokunarak cinsel içerikli hareketler yaptığı iddia edildi. Olayın ardından harekete geçen Alman polisi robota el koyarken, cinsel içerikli hakaret şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Robotun bir kişi tarafından mı yönlendirildiği yoksa kendi programına göre mi hareket ettiği henüz bilinmiyor.

Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel içerikli hareketlerde bulunduğu öne sürülen robot, polis tarafından incelemeye alındı. Genç kızın kalçasına dokunduğu belirtilen robota el konulurken, olayla ilgili cinsel içerikli hakaret şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

ROBOTUN HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Almanya'nın Köln kentinde yaşanan sıra dışı olay, robotların kamusal alanlarda kullanımı ve güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İddiaya göre bir robot, 16 yaşındaki kız çocuğunun kalçasına dokundu ve ardından cinsel içerikli hareketler sergiledi. Yaşananlar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

POLİS ROBOTA EL KOYDU

Olayın ardından Alman polisi, söz konusu robota el koyarak inceleme başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili cinsel içerikli hakaret şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Robotun hareketlerinin bir kişi tarafından uzaktan mı kontrol edildiği, yoksa önceden programlanmış komutlardan mı kaynaklandığına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

ROBOTUN HAREKETLERİNDEN KİM SORUMLU?

Olay, robotların gerçekleştirdiği uygunsuz davranışlardan kimin sorumlu tutulacağı sorusunu da gündeme taşıdı.

Soruşturma kapsamında robotun kontrol sistemi ve olay sırasında nasıl yönlendirildiği gibi ayrıntıların açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

AlmanyaFc KölnPolisDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • koru hayat koru hayat:
    neresi 16 yaşında onun koca kadın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu - Son Dakika
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