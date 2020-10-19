17. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni 802 binden fazla kişi izledi - Son Dakika

17. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni 802 binden fazla kişi izledi

19.10.2020 15:41
17. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni 802 binden fazla kişi izledi, System.String[]

Hazreti Mevlana'nın doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ve ilk defa dijital ortamda yapılan 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ni 9 gün boyunca 802 binden fazla kişinin izlediği bildirildi.

Hazreti Mevlana'nın doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ve ilk defa dijital ortamda yapılan 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ni 9 gün boyunca 802 binden fazla kişinin izlediği bildirildi.

Kültür ve Turizm Konya İl Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı yazılı açıklamada, 2004'ten bu yana düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin, Avrupa merkezli festivalleri değerlendiren kaynaklarda kendi alanında dünyanın en iyi 5 festivali arasında gösterildiği belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl online olarak düzünlenen festivalin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Yarar, şunları belirtti:

"17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde dünyanın farklı coğrafyalarının mistik ve etnik müzikleri ile Türkiye içinden farklı tasavvufi geleneklerin zikir ve ayinlerinin yanı sıra, atölye çalışmalarıyla zenginleştirilen geniş bir program hazırlanmıştı. Ancak salgın dolayısıyla Mistik Müzik Festivali bu yıl 22-30 Eylül tarihlerinde dijital ortamdaki platformlarda gerçekleştirilmiştir."

"Online yayınlarımız 9 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü"

Festivale, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Bolivya, İspanya, Afganistan, ABD, Fransa, Mali, Gine, Özbekistan, Kırgızistan, Yunanistan, Ürdün, Tunus, Mısır, Fas ve Lübnan'dan katılan sanatçıların, daha önceki performanslarına yeni performanslar ve eserler eklendiğini kaydeden Yarar, şu bilgilere yer verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonu ve Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen çevrimiçi festival, www.mistikmuzik.com.tr sayfasından bütün dünyada izlendi. Youtuber Emre Yücelen'in sunumu, sanatçılar, iş insanları ve ziyaretçilerin röportajları ile renklendirdiğimiz online yayınlarımız 9 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 20 Eylül'de başlattığımız ve 30 Eylül'e kadar devam eden tanıtım çalışmalarımız ile 22-30 Eylül tarihlerinde yayımlanan konser videolarımıza dünya genelinde Google GDN'de 69,7 milyon, Facebook+İnstagram'da 29,2 milyon, Youtube'da 5,4 milyon, Twitter'da 2,6 milyon olmak üzere toplam 107 milyon görüntülenme elde ettik."

"Festivalimiz boyunca ulaştığımız toplam izlenme rakamı ise 802 binin üzerindedir"

Yarar, internet sitesi trafik analizlerine göre, mistikmuzik.com.tr adresinden 22-30 Eylül'de 120 ülkede 1849 şehirden 71 bin kişinin online yayını takip ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her akşam mistikmuzik.com.tr sitemizdeki yayından hemen sonra aktif ettiğimiz günlük içeriklerimize Youtube kanalımızdan ulaşan ziyaretçilerimiz, 2020 Festival içeriklerimizi yaklaşık 329 bin kez izlediler. Sitemiz, Youtube kanalımız ve Twitter, Facebook, İnstagram gibi diğer sosyal mecralarla birlikte festivalimizde 9 gün boyunca günlük ortalama 89 bin izlenme rakamına ulaştık. Festivalimiz boyunca ulaştığımız toplam izlenme rakamı ise 802 binin üzerindedir."

Müzik Festivali, Turizm, Eylül, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 17. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni 802 binden fazla kişi izledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Gökhan Töre ve eşinin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi
Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti         
15:10
Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı         
14:53
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu         
13:55
Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı         
13:36
Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor         
12:58
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 15:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 17. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni 802 binden fazla kişi izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei